GS25, 캐릭터 스낵류 매출 62% 증가…‘몬치치’ 협업 늘린다

GS25는 올해 1분기 캐릭터 스낵류(과자·껌·캔디·젤리) 매출이 전년 동기 대비 62% 증가했다고 13일 밝혔다.

GS25는 캐릭터 상품이 단순한 먹거리를 넘어 작은 행복과 추억을 상기시키는 등 다양한 수단으로 자리잡고 있다고 보고 있다.

이같은 인기에 힘입어 GS25는 1974년 일본에서 탄생한 캐릭터 '몬치치'와 협업한 상품을 선보인다.

GS25는 몬치치 캐릭터와 협업한 팝콘을 선보인다. (제공=GS리테일)

우선 ‘몬치치초코카다이프팝콘’을 16일 출시한다. 해당 상품은 시그니처 캐릭터의 색상에서 착안해 초콜릿을 입힌 것이 특징이다. 팝콘에 피스타치오 코팅을 한 뒤 초콜릿을 5~6회 덧입혀 균일한 맛을 구현했다. 마지막 코팅 과정에서는 카다이프와 초콜릿 파우더를 섞어 부드러우면서도 아삭한 식감을 살렸다.

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GS25는 이번 몬치치 팝콘을 시작으로 이달 말에는 초코바, 디저트 등 몬치치 감성을 반영한 추가 협업 상품도 순차적으로 선보일 예정이다.

이진우 GS리테일 가공식품팀 MD는 “캐릭터와 팝콘은 전 세대를 아우르며 인기를 끄는 공통점을 가진 만큼, 몬치치를 활용한 협업 상품으로 팝콘을 가장 먼저 선보이게 됐다”며 “앞으로도 상품성은 기본으로 고객 취향을 반영한 차별화된 캐릭터 협업 상품을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.