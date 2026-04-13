행안부, 박기일 장관정책보좌관 임명…국회 출신 정책 전문가

행정안전부가 장관정책보좌관에 박기일 전 국회 보좌관을 임명하며 정책 대응 역량 강화에 나섰다. 국회 협력과 정책 기획 기능을 강화해 주요 현안 대응력을 높이겠다는 취지다.

행안부는 지난 10일자로 박기일 전 국회 보좌관을 장관정책보좌관(3급 부이사관)에 임명했다고 13일 밝혔다.

박 보좌관은 천안북일고와 연세대학교를 졸업했으며 충청남도 기획조정실과 19~22대 국회 보좌진을 거치며 정책 현장을 두루 경험해 왔다.

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박기일 신임 행안부 장관정책보좌관 (사진=행안부)

특히 그는 김태년 더불어민주당 원내대표 보좌관, 채현일 국회의원실 보좌관 등을 역임하며 기획재정·행정안전 분야에서 입법과 예산, 정무 대응, 정책 기획 실무를 쌓아온 것으로 알려졌다.

행안부는 "박기일 정책보좌관은 앞으로 윤호중 장관을 보좌하며 주요 정책 현안에 대한 전략적 지원, 국회 협력, 정책 메시지 조율과 대외 소통 등의 역할을 맡을 것"이라고 밝혔다.