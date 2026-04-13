CJ제일제당 ‘퀴진케이’, 美 LA·뉴욕서 한식 쿠킹클래스 진행

CJ제일제당은 한식 인재 육성 프로그램 ‘퀴진케이(Cuisine. K)’를 통해 미국 로스앤젤레스(LA)와 뉴욕에서 한식 쿠킹클래스를 진행했다고 13일 밝혔다.

이번 행사는 K-콘텐츠와 연계한 체험형 프로그램으로, 총 4일간 4회에 걸쳐 운영됐다.

쿠킹클래스는 tvN 드라마 ‘폭군의 셰프’를 활용해 기획됐다. 참가자들은 드라마에 등장한 한식 메뉴를 직접 조리하고 시식하며 한식과 콘텐츠를 함께 경험하는 방식으로 진행됐다.

퀴진케이 참가자들이 단체 사진을 찍고 있다.(사진=CJ제일제당)

현장에서는 퀴진케이 출신 셰프 3명이 강사로 참여해 한식 조리법과 식문화를 소개했다. 프로그램은 한상차림 문화와 메뉴 설명에 이어 실습으로 구성됐으며 갈비찜, 비빔밥, 된장국 등 3종 메뉴를 중심으로 진행됐다. 현지 식재료로도 구현 가능한 레시피가 제공됐다.

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이번 행사는 문화체육관광부의 ‘2026 투어링 K-아츠’ 사업의 일환으로, 한국국제문화교류진흥원과 현지 한국문화원 협력 아래 진행됐다.

박신영 CJ제일제당 Hansik245 프로젝트 매니저는 “앞으로도 다양한 글로벌 프로그램을 통해 K-푸드의 우수성과 인지도를 확산하는데 주력할 것”이라고 말했다.