하나은행 '하나원큐', 일상 플랫폼으로 고도화

하나은행이 금융과 콘텐츠를 동시에 경험할 수 있도록 콘텐츠 기업 '리디'와 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 업무협약은 하나은행 대표 모바일 앱 ‘하나원큐’에 금융과 리디 디지털 문화 콘텐츠를 다양하게 제공하는 방식으로 진행된다. ▲리디 콘텐츠를 체험할 수 있는 혜택 제공 ▲리디 인기 작품 한정판 굿즈 증정 ▲브랜드 및 서비스 연계 공동 마케팅 추진 등 다양한 사업 기회를 발굴하기로 했다.

하나은행은 하나원큐 내 ‘놀이터’ 페이지에 리디의 웹툰·웹소설, 만화, 전자책 등 다양한 콘텐츠를 접목해 손님이 금융과 디지털 문화 콘텐츠를 동시에 경험하는 새로운 디지털 환경을 누릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.

하나은행은 지난 10일 오후 서울 을지로 본점에서 국내 대표 콘텐츠 플랫폼 기업 리디(RIDI) 주식회사와 함께 금융·콘텐츠 결합을 통한 새로운 손님 경험 제공을 위해 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에 참석한 이호성 하나은행장(사진 왼쪽)은 배기식 리디 대표가 함께 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다.(사진=하나은행)

우선 오는 5월에 첫 독점 이벤트를 시작으로, 하나은행은 하나원큐 내 놀이터 페이지를 통해 참여한 고객 전원에게 하나원큐 캐시(7캐시~500캐시)를 지급하고, 리디 포인트(500포인트~10,000포인트)는 추첨을 통해 증정할 예정이다.

이를 통해 하나은행은 웹툰·웹소설 중심의 디지털 콘텐츠에 익숙한 젊은 세대가 리디 콘텐츠 이용을 통한 ‘하나원큐’ 체류시간 확대와 앱 방문 빈도 증가를 기반으로 금융 서비스와의 연계를 강화할 예정이다.

또 콘텐츠 소비 데이터와 금융 데이터를 결합한 초개인화 서비스를 활용해 고객 맞춤형 금융상품 추천 등 인공지능(AI)·디지털 기반 마케팅 역량도 한층 고도화할 계획이다.

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이호성 하나은행장은 “국내 대표 콘텐츠 플랫폼인 리디와의 협업은 금융의 경험 영역을 한층 넓히는 의미 있는 시도”라며, “하나원큐 앱을 기존 전통 금융 중심에서 벗어나 손님의 일상과 취향을 반영한 콘텐츠 경험을 제공함으로써 ‘일상형 플랫폼’으로의 전환을 가속화 할 것"이라고 말했다.

배기식 리디 대표이사는 “하나은행 금융 플랫폼과 리디 콘텐츠 작품을 연계해 고객 접점을 한층 확장할 수 있게 됐다”며, 앞으로도 다양한 제휴 협력을 통해 고객에게 새로운 가치를 제공해 나가겠다“고 말했다.