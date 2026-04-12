미국-이란 1차 회담 지속…아직 결론 못내

미국과 이란 간 1차 평화 회담이 11일(현지시간) 밤까지 이어졌지만 결론을 내진 못했다.

BBC와 CNBC 등 외신은 이날 미국·이란·파키스탄 3자 회담이 이슬라마바드에서 진행되고 있는 가운데 호르무즈 해협에 관한 협상에선 진척이 없다고 보도했다. 회담은 존 D. 밴스 부통령이 이끄는 미국 대표단과 모하마드 바게르 칼리바프 이란 국회의장이 이끄는 이란 대표단, 파키스탄 측이 참석했다.

미국과 이란이 지난 7일 2주 휴전을 합의했음에도 불구, 양국이 주장하는 전쟁 종료에 대한 전제 조건에 대한 합의는 이뤄지지 않은 것으로 관측된다.

(사진=이미지투데이)

이란 타스님 통신에 따르면 이란 측은 '협상 불가 조건'으로 네 가지를 제시했다. 통신신사는 X를 통해 "호르무즈 해협에 대한 완전한 주권 회복, 침략국의 완전한 전쟁 배상금 지급, 동결 자산의 무조건적인 석방, 그리고 서아시아 전 지역의 영구적인 휴전"이 조건이라고 게재했다

앞서 갈리바프 국회의장은 지난 10일 이스라엘이 레바논에 대한 공격을 중단하고 미국이 이란 자산 동결을 해제하지 않는 이상 미국과 전쟁 종결은 없다고 밝혔다.

미국 측 입장도 유연하지만은 않다. 호르무즈 해협에 관해 강경한 입장이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 회담이 있던 밤 "우리는 해협을 소탕하고 있다"며 "협상이 타결되든 안되든 나에겐 아무런 차이가 없다"고 기자들에게 말한 것으로 알려졌다.

특히 트럼프 대통령은 지난 9일에도 "이란이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선에 통행료를 부과하고 있다는 보도가 있는데, 그런 일이 있어서는 안 되며, 만약 그렇다면 당장 중단해야 한다"고 분노했다.

해운 데이터에 따르면 11일 세 척의 초대형 유조선이 호르무즈 해협을 통과했는데, 이는 미국과 이란의 휴전 협정 이후 걸프만을 빠져나간 첫 번째 선박으로 보인다.

한편, 이란 전쟁에 대한 우려가 커지면서 미시간대학교 4월 소비자심리지수가 사상 최저치로 떨어졌다. 4월 심리지수는 47.6으로 3월 조사 대비 10.7% 하락해 역대 최저치를 기록했다.

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소비자 심리 지수 하락은 인플레이션 기대치의 급격한 상승과 맞물려 나타났는데, 응답자들은 향후 1년 동안 물가가 4.8% 상승할 것으로 예상했다. 이는 3월 조사 결과보다 1%p 상승한 수치로, 2025년 8월 이후 최고치이다.

조앤 후 조사 책임자는 CNBC에 "많은 소비자들이 이란 전쟁으로 인해 경제가 악화되었다고 생각하는 것으로 나타났다"며 "다만 조사가 4월 7일 휴전 이전에 완료돼 주로 3월 상황을 반영하고 있다"고 설명했다.