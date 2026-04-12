"이 선물 싫어" 화내는 아이...당신이 부모라면?

아이의 행복을 바라며 정성껏 준비한 선물을 내밀었을 때, "이거 내가 갖고 싶었던 게 아니야"라는 차가운 반응이 돌아오면 부모는 당혹감에 휩싸인다. 애써 준비한 노력이 부정당했다는 생각에 서운함이나 화가 치밀기도 하고, 한편으로는 아이를 버릇없게 키운 것은 아닌지 자책하게 된다.

하지만 전문가들은 이런 상황이 오히려 아이의 정서를 이해하고 올바른 가치관을 가르칠 기회가 될 수 있다고 조언한다.

아이의 실망감, 정체성 형성 과정의 '정상적 반응'

아이가 선물에 실망하는 것은 정서 발달 과정에서 나타나는 자연스러운 현상이다.(제공=클립아트코리아)

더컨버세이션·기가진 외신에 따르면, 심리학자 엘리자베스 웨스트럽(Elizabeth Westrupp) 박사는 아이가 선물에 실망하는 것을 정서 발달 과정에서 나타나는 자연스러운 현상으로 봐야 한다고 지적했다.

유아기부터 아동기(약 1~12세) 사이의 아이들은 '나는 누구인가'를 정립하며 자신만의 선호도를 형성해 나간다. 이 시기에 특정 장난감이나 브랜드는 단순한 물건이 아니라, 자신을 타인에게 표현하고 또래 집단과 연결되는 중요한 매개체가 된다. 친구들과 같은 신발이나 장난감을 원하는 이유는 집단에서 소외되지 않으려는 본능적인 욕구와 맞닿아 있다. 따라서 아이가 느끼는 실망감은 단순히 물건에 대한 탐욕이 아니라, 자신의 기대나 소속감이 좌절된 것에 대한 강력한 정서적 반응이란 게 웨스트럽 박사 설명이다.

"미리 이야기하기"… 기대와 현실의 간극 좁혀야

웨스트럽 박사는 선물 시즌이 오기 전, 아이와 사전에 충분한 대화를 나누는 것이 무엇보다 중요하다고 강조했다. 부모가 돈과 시간을 어떻게 사용하는지, 우리 가족이 소중하게 여기는 가치가 무엇인지 공유해야 한다는 설명이다. 이를 통해 아이가 주변 유행에 휩쓸려 무리한 기대를 품고 있지는 않은지 확인할 수 있다.

전문가들이 제안하는 사전 대화의 예시는 다음과 같다.

"올해는 어떤 선물을 가장 기대하고 있니?"

"우리가 준비할 수 있는 현실적인 선 범위는 어느 정도일까?"

"만약 네가 간절히 원하던 것이 아닐 때는 기분이 어떨 것 같아?"

'감사' 강요보다 '감정 수용'이 우선

아울러, 아이가 실망감을 표출할 땐 곧바로 "고마워해야지"라며 훈계하는 것은 피하는 것이 좋다. 격앙된 상태의 뇌는 타인을 배려할 여유가 없으며, 자신의 감정을 먼저 처리해야 비로소 이성적인 판단이 가능하기 때문이다.

기대가 어긋나면 뇌 속의 도파민 수치가 급격히 떨어지며 불쾌감을 유발한다. 이때 부모는 "네가 정말 갖고 싶었던 건 그 자전거였지. 원하는 걸 갖지 못해 속상하겠구나"라며 아이의 감정을 있는 그대로 인정해줄 필요가 있다. 자신의 감정을 안전하게 표현하고 수용받는 경험을 통해 아이는 불쾌감과 좌절을 견디는 힘인 '회복 탄력성'을 기르게 된다.

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아이가 선물에 대해 실망감을 표현할 땐 바로 훈계하기 보다 아이의 감정을 먼저 인정해줄 필요가 있다.(제공=클립아트코리아)

다만, 실망감을 느끼는 것과 무례하게 행동하는 것은 엄격히 구분해야 한다. 감정을 표현하는 것은 허용하되, 선물을 준 사람에게 화를 내거나 무례한 언행을 하는 것은 용납해서는 안 된다. 이럴 때는 "속상한 마음은 이해하지만, 다른 사람에게 상처를 주지 않고 네 기분을 말하는 방법을 함께 찾아보자"라고 제안하는 것이 바람직하다.

또 선물을 주는 사람의 입장을 이해해보는 경험도 큰 도움이 된다. 아이가 직접 다른 사람을 위한 선물을 고르거나 만들어보게 함으로써, 선물을 준비하는 과정에 담긴 정성과 배려를 몸소 느끼게 하는 것이다. 이런 경험은 아이가 타인의 호의를 당연하게 여기지 않고 공감할 수 있는 성숙한 인격체로 자라나는 밑거름이 된다고 웨스트럽 박사는 조언했다.