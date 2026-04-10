다이닝브랜즈그룹, 매출 6000억 돌파…원가 부담에 수익성 둔화

bhc를 운영하는 다이닝브랜즈그룹이 2025년 매출이 전년 대비 19.9% 증가한 6147억 원을 기록했지만, 원가 상승 영향으로 수익성은 둔화된 모습을 보였다.

다이닝브랜즈그룹은 10일 이 같은 내용을 공시했다. 회사는 가맹점 부담을 줄이기 위해 공급가 인상을 최소화하면서 수익성이 영향을 받았다고 설명했다.

매출 성장은 콰삭킹과 스윗칠리킹 등 신메뉴 판매 호조가 이끌었다. 콰삭킹은 출시 약 1년 만에 700만 개, 스윗칠리킹은 출시 3개월 만에 100만 개 판매를 돌파했다. 이에 따라 가맹점 연평균 매출도 전년 대비 20% 이상 증가했다.

다이닝브랜즈그룹이 운영하는 치킨 프랜차이즈 bhc 매장 전경

반면 해바라기유, 신선육 등 주요 원재료 가격 상승으로 비용 부담이 확대됐다. 이로 인해 회사의 매출총이익률은 37.0%로 전년 대비 1.8%포인트 하락했다.

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영업이익은 1645억 원으로, 회사의 영업이익률은 지난해 비해 0.68% 가량 증가했다. 회사는 원가 상승분 일부를 본사가 흡수한 점이 수익성 하락에 영향을 미쳤다고 밝혔다.

회사는 향후 신제품 경쟁력 강화와 안정적인 공급망 구축을 통해 가맹점과의 동반 성장을 이어간다는 계획이다.