"스크린 트레이서로 일본 공략"...마크애니,'일본 IT위크 2026' 참여

정보보안 전문기업 마크애니는 8~10일 일본 도쿄 빅사이트에서 열린 '2026년 일본 도쿄 춘계 IT 전시회(Japan IT Week Spring)'의 한국 공동관에 참여, 행사를 성료했다고 밝혔다.

마크애니가 이번 전시의 주력으로 내세운 솔루션은 ‘스크린 트레이서(Screen TRACER)’다. 이 제품은 화면 전체에 육안으로 보이지 않는 특수 워터마크를 적용, 화면 촬영을 통한 정보 유출을 방지하고 유출원을 추적하는 기술이다. 고도의 왜곡이나 압축이 가해진 이미지에서도 높은 검출 정확도를 자랑한다. 아시아 최초로 할리우드 메이저 스튜디오의 품질 인증을 획득하며 기술적 우위를 증명한 제품이다.

마크애니는 8~10일 일본 도쿄 빅사이트에서 열린 '2026년 일본 도쿄 춘계 IT 전시회(Japan IT Week Spring)'에 한국 공동관으로 참여했다.

현장에서 함께 주목받은 ‘미라이 X(Mirai-X)’는 인공지능(AI) 영상 분석을 통해 화재나 작업자의 쓰러짐 등을 실시간으로 감지하는 지능형 안전 솔루션이다. 1대 서버로 최대 15개 채널의 영상을 동시에 분석할 수 있는 효율성을 갖췄다. 단순 휴식과 실제 사고 상황을 정밀히 구분해 오탐지율을 대폭 낮췄다.

마크애니 최고 대표는 "이번 한국관 참여를 기점으로 일본을 포함한 해외 시장에서 고유의 기술력을 앞세워 보안 사업의 영역을 본격적으로 넓힐 것"이라면서 "이번 전시회 성과를 토대로 세계 시장 공략에 더욱 속도를 내 해외 사업 확장에 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.