번개장터, 영화 ‘왕과 사는 남자’ 굿즈 중고거래 껑충

영화 ‘왕과 사는 남자’(감독 장항준)의 열기가 극장을 넘어 중고 거래 시장까지 삼키고 다.

번개장터(공동대표 강승현·최재화)는 왕과 사는 남자(이하 왕사남) 관련 굿즈 검색량과 거래액이 역대 영화 콘텐츠 중 최고치를 경신 중이라고 10일 밝혔다.

누적 관객수 1618만 명을 돌파하며 역대 흥행작품 2위인 ‘극한직업’(1626만 명)의 기록을 턱밑까지 추격 중인 ‘왕사남’은 번개장터 내에서 단순한 영화를 넘어 하나의 ‘문화 현상’이 되고 있다. 특히 번개장터 데이터 분석 결과, ‘왕과사는남자 오리지널’ 키워드의 검색 증감률은 전주 대비 무려 2800배 상승이라는 수치를 기록했다.

이는 특정 콘텐츠에 대한 관심이 전무했던 상태에서 단 일주일 만에 플랫폼 전체를 관통하는 메가 트렌드로 부상했음을 의미한다. 영화의 배경인 1457년 청령포와 어린 선왕 ‘단종’에 대한 관심이 치솟으면서, 영화 관련 굿즈는 물론 원형이 된 역사적 인물 관련 아이템까지 거래되는 기현상이 벌어지고 있다.

번개장터 왕사남 거래데이터 분석

“오티·어진 포스터 구합니다”… 박지훈 ‘이홍위 포카’는 45만원까지

가장 활발한 거래가 이뤄지는 품목은 단연 ‘오리지널 티켓(오티)’과 ‘캐릭터 어진 포스터’다. 메가박스 등 멀티플렉스 특전으로 배포된 ‘왕사남 오티’ 관련 키워드는 검색량이 전주 대비 5만7천% 상승하며 팬들의 필수 소장 아이템으로 등극했다. 수량 한정이라는 희소성 때문에 거래가가 형성되고 있으며, 영화의 시각적 미학을 담은 어진 포스터 역시 활발히 거래되고 있다.

특히 주연 배우 박지훈(단종 역)의 인기는 가히 독보적이다. 박지훈 키워드는 번개장터 내 수만 개의 검색어 중 전체 증감 순위 1위에 올랐으며, 전체 검색어 순위에서도 12위까지 수직 상승했다. 번개장터에는 극 중 배역인 ‘이홍위 포토카드’가 무려 45만원에 매물로 올라오는가 하면, 박지훈의 미공개 컷이나 영화관 데이트 포토카드 등 배우 관련 굿즈를 선점하기 위한 거래가 이어지고 있다. 여기에 배우의 과거 활동 시절 아이템까지 소환되면서, 워너원 포토카드나 과거 발매된 한정판 앨범 등 박지훈의 아이돌 시절 굿즈가 대거 매물로 나오며 신규 유입된 팬들 사이에서 ‘과거 아이템 풀세트 소장’ 열풍이 불고 있다.

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‘N차 관람’이 만든 ‘N차 거래’…도서 등 연관 카테고리 낙수효과

팬덤의 화력은 영화 굿즈에만 머물지 않는다. 30~49세 여성 이용자 검색 순위 1위를 왕사남이 차지하면서, 영화의 모티프가 된 단종의 삶을 다룬 ‘어린 임금의 눈물’ 등 관련 역사 도서와 각본집이 번개장터 도서 카테고리에서 역주행하며 베스트셀러에 등극했다. 영화를 여러 번 보는 ‘N차 관람’ 유저들이 영화의 여운을 간직하기 위해 관련 물품을 수집하는 ‘N차 거래’로 이어지고 있는 것이다.

번개장터 관계자는 “배우 박지훈이 전체 키워드 증감 순위 1위에 오른 것은 특정 브랜드나 아티스트를 통틀어 유례를 찾기 힘든 데이터로, 왕사남 팬덤의 화력이 배우의 과거 필모그래피와 아이돌 시절 자료까지 소환하는 강력한 ‘디깅 소비’로 이어지고 있다”며 “단순 관람을 넘어 굿즈를 통해 영화의 여운을 간직하려는 이용자들이 늘어나면서, 번개장터가 영화 흥행의 생명력을 연장하는 ‘팬덤의 놀이터’이자 ‘리커머스 성지’로 자리매김하고 있다”고 말했다.