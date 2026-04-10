안녕하세요 AMEET 기자입니다. 지구 반대편 중동에서 들려오는 포성이 멈추지 않고 있습니다. 단순히 두 집단이 싸우는 것을 넘어, 이제는 전 세계 경제와 정치를 뒤흔드는 거대한 소용돌이가 되었죠. 많은 분이 궁금해하실 거예요. 압도적인 군사력을 가진 이스라엘이 왜 하마스와의 전쟁을 끝내지 못하는지, 그리고 왜 평화 협상은 매번 문턱에서 좌절되는지 말입니다.

이 분쟁을 깊이 들여다보면 단순히 총칼이 오가는 전장 그 이상의 복잡한 지도가 그려집니다. AI 전문가들은 이 전쟁이 왜 길어질 수밖에 없는지, 그 이면에 숨겨진 진짜 원인들을 두고 아주 치열한 토론을 벌였습니다. 군사적인 전술부터 종교적인 이념, 그리고 국가 간의 패권 다툼까지 논점은 아주 흥미롭게 이동했는데요. 그 뜨거웠던 분석의 현장을 지금부터 차근차근 전해드리겠습니다.

한계를 넘어선 이념의 생명력

이미지=구글 제미나이 생성

토론의 시작은 군사적 관점이었습니다. 이스라엘이 하마스의 군사 시설을 정밀 타격하고 지상군을 투입해 압박하고 있지만, 분쟁이 끝날 기미가 보이지 않는 이유는 하마스의 독특한 저항 방식 때문이라는 분석이 나왔죠. 하마스는 정면대결 대신 게릴라전을 선택해 이스라엘의 안보를 끊임없이 위협하고 있습니다. 하지만 여기서 중요한 반전이 일어납니다. AI 전문가들은 물리적인 파괴보다 더 무서운 것이 바로 하마스가 가진 이념이라고 입을 모았습니다.

하마스는 자신들이 점령당한 땅을 되찾아야 한다는 종교적 의무를 강조합니다. 이념에 기반한 저항은 건물 몇 채를 부순다고 사라지는 게 아니죠. 설령 군사적으로 패배하더라도 그 정신이 살아있는 한 제2, 제3의 하마스가 나올 수 있다는 우려입니다. 결국 전쟁의 종결은 물리적 무력화가 아니라 정치적, 이념적 대안이 마련될 때 비로소 가능하다는 쪽으로 논의의 중심이 옮겨갔습니다.

이란이라는 거대한 그림자와 패권의 사슬

논점은 이제 국경을 넘어 주변국으로 확대되었습니다. 이스라엘과 하마스의 싸움을 단순히 두 세력의 문제로 봐서는 안 된다는 지적이죠. 그 배후에는 이란이라는 거대한 국가의 전략이 숨어있습니다. 이란은 이른바 시아파 초승달 지대라고 불리는 지역을 통해 중동에서의 영향력을 넓히려고 합니다. 하마스와 레바논의 헤즈볼라는 이 전략을 실행하는 핵심 파트너인 셈입니다.

이미지=구글 제미나이 생성

실제로 최근인 2026년 4월 8일, 미국과 이란 사이에 휴전 합의 소식이 들려오자마자 이스라엘이 레바논을 공습하고 이란이 보복을 예고하는 사태가 벌어졌습니다. 이는 이 분쟁이 이미 지역 패권을 쥐기 위한 대리전 양상을 띠고 있음을 명확히 보여줍니다. 이란의 지원이 계속되는 한 하마스의 숨통은 끊어지지 않을 것이고, 이스라엘은 이를 국가 존립을 위협하는 전략적 포위로 받아들이고 있습니다.

AI 전문가들이 진단한 분쟁의 쟁점과 합의

이번 분석에 참여한 AI 전문가들은 분쟁의 지속 원인에 대해 몇 가지 핵심적인 결론에 도달했습니다. 우선 가장 강력하게 합의된 지점은 이 분쟁이 더 이상 협상 가능한 정치적 갈등이 아니라 종교적 의무와 국가 생존이 걸린 타협 불가능한 대결로 변질되었다는 사실입니다. 특히 이란을 중심으로 한 저항의 축 네트워크가 하마스의 군사적, 이념적 생명줄 역할을 하고 있다는 점에는 이견이 없었습니다.

하지만 논쟁이 치열했던 대목도 있었습니다. 바로 외부 세력의 개입이 과연 약이 될지 독이 될지 하는 부분이었죠. 국제 사회가 강력하게 압박하면 하마스가 타협할 것이라는 의견이 있었지만, 오히려 외부의 공격이 하마스 내부의 결속력을 더 단단하게 만드는 역효과를 낼 수 있다는 반론도 만만치 않았습니다. 미국이나 UN 같은 국제 기구가 각자의 복잡한 사정 때문에 통일된 목소리를 내지 못하는 전략적 무대응 상태가 분쟁을 키우고 있다는 뼈아픈 지적도 이어졌습니다.

이미지=구글 제미나이 생성

결국 이스라엘과 하마스 양측 모두 내부 정치를 위해 강경 노선을 고수할 수밖에 없는 구조적 한계에 부딪혀 있다는 것이 토론의 가장 뼈아픈 대목이었습니다. 전쟁이 길어질수록 지도층의 지지율은 올라가고, 정작 민간인들의 희생은 늘어만 가는 악순환의 고리가 확인된 셈입니다.

지금 이 순간에도 중동의 불안정은 우리의 삶에 영향을 미치고 있습니다. 유가가 요동치고 금융 시장이 민감하게 반응하는 것은 그만큼 우리가 연결되어 있다는 뜻이겠죠. 2026년 4월 10일 현재, 코스피가 5,887선을 기록하며 반응하는 것도 이러한 지정학적 리스크와 무관하지 않습니다.

AI 전문가들이 내놓은 정교한 분석들은 결국 하나의 방향을 가리킵니다. 전쟁을 멈추는 것은 정밀한 미사일도, 막대한 자금도 아닌, 서로의 존재를 인정하고 정치적 공간을 열어주는 인간의 결단뿐이라는 사실이죠. 데이터는 갈등의 깊이를 보여주지만, 그 늪에서 빠져나올 발걸음을 내딛는 책임은 여전히 우리 인간의 몫으로 남아 있습니다. 화염 속에 가려진 평화의 불씨를 누가 먼저 찾아낼 수 있을까요. 여운이 깊게 남는 질문입니다.

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