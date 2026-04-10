美 스타벅스 노조, 본사 불성실 교섭 제소…노사 갈등 격화 조짐

미국 스타벅스 노조가 사측의 불성실 교섭을 주장하며 노동당국에 제소했다. 약 1년 만에 재개된 협상이 시작부터 충돌 양상을 보이면서 노사 갈등이 다시 격화될 조짐이다.

9일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 스타벅스 노조인 워커스 유나이티드는 미 전국노동관계위원회(NLRB)에 제출한 고소장에서 본사가 이전에 합의했던 7개 항목에서 이번 주 후퇴했으며, 노조가 명백히 수용할 수 없는 제안을 내놨다고 주장했다.

외신이 확인한 고소장에 따르면 워커스 유나이티드는 스타벅스가 어떠한 합의도 도출되지 못하도록 하려는 의도를 가지고 행동하고 있다고 비판했다. 해당 노조는 미국 내 1만여 개 스타벅스 직영 매장 가운데 약 600개 매장을 대표하고 있다.

스타벅스 매장 (사진=지디넷코리아)

반면 스타벅스는 성실하게 협상에 임하고 있다는 입장이다. 회사 측은 경쟁력 있는 임금과 업계 최고 수준의 복지에 기반한 포괄적 제안을 제시했으며, 기존 잠정 합의 변경에 대해서는 사업 환경과 고객 기대, 직원(파트너) 이해관계 변화를 반영한 것이라고 설명했다.

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스타벅스와 노조는 지난 4년여 동안 단체협약 체결에 이르지 못한 상태라고 외신은 설명했다. 양측은 지난 2024년 말 협상이 결렬된 이후 2025년 4월 중재를 진행했으며, 이번 주 다시 교섭 테이블에 앉았다.

노조 측은 스타벅스가 협상장으로 돌아왔지만 태도는 달라지지 않았다며 공정한 합의를 위해 노력하는 동시에 불법 행위에 대해서는 계속 문제를 제기할 것이라고 밝혔다.