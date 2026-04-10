폴더블 아이폰 영상 등장…진짜일까

애플이 올해 첫 폴더블 스마트폰을 출시할 것으로 전망되는 가운데, 이른바 ‘아이폰 폴드(가칭)’ 언박싱 영상이 소셜미디어에 등장해 관심을 끌고 있다.

씨넷, 나인투파이브맥 등 외신은 최근 화제가 된 해당 영상이 실제 제품이 아닌 가짜일 가능성이 높다고 9일(현지시간) 분석했다.

폴더블 아이폰의 언박싱 영상이 등장했다. (영상=엑스 @seraleev)

공개된 영상에는 한 사용자가 ‘아이폰 폴드’라고 적힌 상자를 개봉하는 모습이 담겼다. 상자 내부에는 펼쳐진 상태의 기기와 함께 충전 케이블 등 구성품이 포함돼 있어 실제 제품 패키지처럼 보인다.

그러나 영상 속 제품에는 여러 의심 정황이 포착됐다. 설명서에는 해당 기기가 IP68 등급의 방진·방수 기능을 지원한다고 표기돼 있지만, 폴더블폰에서 이 같은 수준의 방수 성능은 드문 사례다. 실제로 픽셀 10 프로 폴드나 매직 V6 등 일부 기종만이 방수 등급을 갖추고 있다.

내부 디스플레이에 보호 필름이 부착된 점 역시 의심 요소로 지목됐다. 일반적으로 폴더블폰의 내부 화면은 별도 보호 필름이 기본 적용되지 않는 경우가 많다.

폴더블 아이폰 렌더링 (출처=미국 씨넷/제프리 헤이즐우드)

기기 완성도 역시 논란이 되고 있다. 영상 속 제품은 외관을 긁었을 때 유리나 세라믹과는 다른 이질적인 소리가 나고, 접히는 부분도 매끄럽지 않은 모습이 포착됐다. 이에 대해 매체는 해당 기기가 AI 생성물이 아니라면 3D 프린팅으로 제작됐을 가능성이 높다고 분석했다.

디자인 측면에서도 의문이 제기된다. 업계에서는 폴더블 아이폰이 가로 폭이 넓은 형태를 채택할 것으로 예상하고 있으나, 영상 속 제품은 지나치게 얇고 납작해 내부 화면 비율이 비정상적으로 보인다는 지적이다. 이는 아이패드와 비슷한 화면 경험을 제공할 것으로 알려진 애플의 설계 방향과도 맞지 않는다는 평가다.

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제품 명칭 역시 확정되지 않은 상태다. 일부 보도에서는 해당 기기가 ‘아이폰 울트라’로 출시될 가능성도 제기되고 있다.

이에 따라 해당 영상은 향후 제품 디자인을 추측하는 참고 자료로는 의미가 있을 수 있지만, 실제 제품을 촬영한 언박싱 영상일 가능성은 낮다는 분석이 힘을 얻고 있다.