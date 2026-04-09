동성케미컬, K2에 친환경·고기능 러닝화 소재 공급

동성케미컬(대표 백진우∙이만우)이 지속가능성과 고기능성을 동시에 갖춘 풋웨어 소재를 개발, 아웃도어 브랜드 K2에 공급한다.
동성케미컬은 초임계 유체(SCF) 발포 기술 기반의 열가소성 폴리우레탄(TPU) 수지 플로탄™을 K2의 슬로우 러닝화 '플로잉'과 '플로잉 레이스' 미드솔에 적용했다고 9일 밝혔다.
SCF 발포 기술은 질소가스로 미세 공기층을 만들어내는 첨단 공법이다. 이 기술을 활용한 플로탄™은 화학발포제가 사용되지 않아 환경 부담이 적고, 셀의 균일성이 높아 가벼우면서도 쉽게 꺼지지 않는 탄탄한 복원력을 지닌다.
동성케미컬은 플로탄™을 통해 '플로잉'과 '플로잉 레이스' 미드솔의 기능성을 극대화했다. SCF 발포 공정으로 형성된 공기층이 스프링처럼 작용, 착지 시 충격을 효과적으로 흡수∙분산하고 이를 에너지로 전환해 다음 스텝에 추진력을 더해준다.
동성케미컬은 플로탄™의 뛰어난 물성과 환경적 장점을 바탕으로 국내외 주요 풋웨어 브랜드와의 협업 기회를 적극 모색해 나갈 계획이다.
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특히 울산 공장에 풋웨어용 SCF 사출 물리 발포 설비를 구축해 고객사와의 통합 협업 체계를 강화한다는 방침이다.
김만식 동성케미컬 TPU사업본부장은 “플로탄™은 풋웨어 업계에서 요구하는 기능성과 지속가능성을 모두 갖춘 소재”라며 “동성케미컬의 수지 배합, 합성 기술을 바탕으로 풋웨어 마다 다른 기능성을 구현해 고객 맞춤형 솔루션을 제공할 것”이라고 밝혔다.