프랑스 백화점 갤러리 라파예트, 中 사업 재정비

프랑스 백화점 체인 갤러리 라파예트가 중국 사업 전략 재정비에 나섰다. 핵심 럭셔리 시장으로 꼽히던 중국에서 소비 둔화가 이어지자 운영 방식 전반을 재검토하는 모습이다.

8일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 알렉상드르 리오 갤러리 라파예트 부최고경영자(CEO)는 2030년 전략 계획 발표 자리에서 “운영 모델과 파트너십 유형에 대해 전반적인 재검토를 진행 중”이라며 “가능한 모든 옵션을 열어두고 있다”고 밝혔다. 다만 중국 시장 철수 가능성에 대해서는 선을 그었다.

중국 매출 비중은 크지 않지만, 이번 발언은 현지 고급 소비 시장의 회복이 지연되고 있음을 보여주는 신호로 해석된다.

갤러리 라파예트 베이징점. (사진=갤러리 라파예트 홈페이지)

갤러리 라파예트 매출의 약 3분의 2는 파리 오스만 대로 플래그십 매장에서 발생한다. 해당 매장은 지난해 매출 20억 유로(약 3조 4576억원)를 넘어섰다. 나머지 매출은 프랑스 내 점포와 이커머스, 인도를 포함한 해외 사업에서 나온다. 중국 사업 실적은 공개하지 않고 있다.

중국 소비 둔화는 코로나19 이후 경기 회복 지연과 부동산 시장 침체, 로컬 브랜드 선호 확대 등이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다.

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아르튀르 르무안 CEO는 “약화된 수요를 반영해 중국 시장 전략을 재조정할 필요가 있다”며 “베이징 매장이 너무 큰 규모였을 가능성이 있다”고 말했다.

갤러리 라파예트는 2013년 베이징을 시작으로 상하이, 선전 등으로 중국 내 점포를 확대해왔다. 2023년에는 홉슨 디벨롭먼트 홀딩스와 합작법인을 설립하며 추가 확장에 나선 바 있다.