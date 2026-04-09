에이수스, 소니 이미지 갤러리에 전문가용 모니터 출품

색 재현도 높인 27인치 '프로아트 PA278CFRV' 전시·판매 진행

홈&모바일입력 :2026/04/09 08:56

권봉석 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

에이수스코리아는 21일까지 진행되는 '소니 이미지 갤러리 <A1M2 ¦ A7M5 ARTISANS>' 전시회에 전문가용 프로아트 모니터를 출품한다고 밝혔다.

'소니 이미지 갤러리 <A1M2 ¦ A7M5 ARTISANS>'는 작년 7월 이후 소니코리아가 진행하는 세 번째 전시회다.

서울 한강 노들섬 소재 '노들갤러리' 내 공간에서 국내 사진·영상 작가 작품 활동 지원 프로그램 '소니 아티잔' 소속 작가 10명이 고성능 풀프레임 미러리스 카메라인 알파1 Ⅱ·알파7 Ⅴ로 촬영한 사진을 볼 수 있다.

소니 이미지 갤러리 전시회 전경. (사진=지디넷코리아)

에이수스코리아는 작년 첫 전시에 이어 올해도 전시회 내 체험공간에서 전문가용 모니터인 프로아트 PA278CFRV 시연과 할인판매를 진행한다.

프로아트 PA278CFRV는 27인치 QHD(2560×1440 화소) 디스플레이 패널에 안티글레어·저반사 필름을 적용해 장시간 작업시 눈 피로를 줄였다.

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에이수스 프로아트 PA278CFRV 모니터. (사진=지디넷코리아)

최대 화면주사율은 100Hz이며 색상 정확도를 높이기 위해 생산 과정에서 색 편차를 보정했다. sRGB 색공간은 100%, DCI-P3 색공간은 95% 충족한다.

에이수스코리아 관계자는 "소니코리아와 지속적인 협업으로 프로아트 모니터가 다양한 전문 분야 종사자들에게 인지도를 얻고 가치가 확산될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

권봉석 기자bskwon@zdnet.co.kr
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