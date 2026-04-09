LG이노텍, '노경 공동실천 협약식' 개최

LG이노텍이 건강하고 안전한 일터 조성을 위한 '노경(노동조합∙경영진) 공동실천 협약식'을 개최했다고 9일 밝혔다.

LG이노텍은 "건강하고 안전한 일터 조성 필요성에 대해 노동조합과 경영진의 공감대가 있었다"며 "직원 건강과 안전이 기업 지속가능성장과 직결된다고 보는 사회인식 확산이 노경 협력 관계를 새롭게 정립하는 계기가 됐다"고 설명했다.

지난 8일 서울 마곡 LG이노텍 본사에서 열린 협약식에 문혁수 사장과 이중일 노동조합위원장 등 10명이 참석했다. 이들은 노경 공동 실천 선언문에서 열린 소통∙상호 신뢰를 바탕으로 안전한 일터 조성을 위한 최적 솔루션을 함께 도출하겠다는 의지를 밝혔다. 또, 구성원 삶과 일이 조화를 이루는 케어 체계를 구축하고, 신체∙심리 안정감을 바탕으로 직원 누구나 역량을 펼칠 수 있는 건강한 조직 문화를 실현하자고 약속했다.

LG이노텍이 지난 8일 서울 마곡 본사에서 개최한 '노경 공동 실천 협약식'에서 문혁수 사장(왼쪽 세번째), 이중일 노조위원장(오른쪽 세번째) 등 주요 경영진과 노동조합간부가 기념촬영하고 있다. (사진=LG이노텍)

LG이노텍은 협약을 실행에 옮길 별도 협의체 노경공동태스크를 이달 발족할 예정이다. 협의체는 임직원들이 근무 현장에서 변화를 체감할 수 있는 과제를 발굴∙추진한다. 안전문화 확산을 위한 노사 합동 안전∙건강 브랜드 신규 런칭, 안전∙건강관리 프로그램 신규 도입 등이 대표적이다.

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이중일 노조위원장은 "회사 성장이 곧 조합원 행복으로 이어지도록 건강하고 안전한 일터를 만드는 길에 경영진과 함께 나아가겠다"고 밝혔다.

문혁수 사장은 "협약은 임직원 건강과 안전을 최우선 가치로 삼고, 다양한 협력으로 이를 지키겠다는 노경의 약속"이라며 "경영진도 현장 목소리에 귀 기울이며 끝까지 함께하겠다"고 말했다.