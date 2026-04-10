"롯데월드 아쿠아리움을 게임으로"...팀펄, AR 스탬프 투어 선보여

문화체육관광부와 재단법인 예술경영지원센터가 운영하는 예술·기술 융합 특화 플랫폼 ‘아트코리아랩’ 입주기업 팀펄은 롯데월드 아쿠아리움 전시 ‘쿠키런 in 롯데월드 아쿠아리움: 바다모험전’에서 자사 AR 기반 미션형 콘텐츠 ‘AR 스탬프 투어’를 선보였다고 9일 밝혔다. 관람 경험을 참여형 게임 구조로 확장했다.

XR·AI 기반 브랜딩 경험 설계 기업 팀펄이 기획 및 개발한 '쿠키런 in 롯데월드 아쿠아리움: 바다모험전’은 데브시스터즈의 인기 IP ‘쿠키런’을 활용한 전시로, 오는 6월 7일까지 운영한다. 아쿠아리움 전 공간을 바닷속 궁전 콘셉트로 재구성하고 ‘용감한 쿠키’, ‘밀키웨이맛 쿠키’ 등 캐릭터와 해양 생물을 결합해 하나의 서사형 체험 환경을 조성했다.

‘AR 스탬프 투어’는 전용 미션지의 QR 코드를 통해 접속되며, 각 테마존에 배치된 AR 마커를 인식하면 미니게임 형태의 인터랙션이 실행된다. 관람객은 동행 캐릭터를 선택한 뒤 아쿠아리움 두 개 층을 오가며 해양 생물로부터 단서를 수집하고, 이를 바탕으로 보물을 찾아가는 미션을 수행한다. 5개의 스탬프를 모두 수집하면 쿠키런 포토카드 세트와 게임 ‘쿠키런: 킹덤’ 내 아쿠아리움 한정 데코 쿠폰이 제공된다.

‘쿠키런 in 롯데월드 아쿠아리움: 바다모험전’ AR 스탬프 투어 현장(사진=팀펄)

팀펄은 기존 AR 스탬프 투어의 기본 로직을 확장해 아쿠아리움 공간을 하나의 게임 구조로 재설계했다. 관람객의 이동과 선택이 콘텐츠 흐름에 직접 반영되도록 구성, 관람객이 이야기의 주체로 참여하는 몰입형 경험을 구현했다. 또 미션 완료 시 제공하는 AR 포토카드를 통해 현장에서 형성된 인터랙션 경험을 투어 이후까지 확장하고, 오프라인 체험과 디지털 콘텐츠를 유기적으로 연결한다.

이번 협업은 팀펄과 롯데월드 간 기존 협업 경험을 바탕으로 확장한 사례다. 양측은 2024년 아트코리아랩 기술융합 오픈이노베이션 프로그램을 통해 베트남 하노이 아쿠아리움에서 AR 스탬프 투어 PoC(기술 실증)를 공동으로 진행했으며, 이를 통해 검증된 콘텐츠 구조가 이번 전시에 적용됐다.

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정혜주 팀펄 기획자는 “이번 프로젝트는 XR 콘텐츠가 단순 체험을 넘어 관람객의 행동과 동선을 설계하는 구조로 확장될 수 있음을 보여준 사례”라며 “스토리텔링 기반 게이미피케이션과 XR 기술을 결합해 공간 경험 자체를 재구성하는 시도를 이어갈 것”이라고 밝혔다. 성수진 팀펄 아트디렉터는 “IP와 공간이 만나는 지점에서 관람객의 감각을 확장하는 연출을 중요하게 생각한다”며 “브랜드와 공간, 관람객의 경험이 유기적으로 연결되는 구조를 지속적으로 만들어갈 것”이라고 말했다.

한편 팀펄은 향후 XR 기반 공간 경험 설계를 중심으로 브랜드·전시·엔터테인먼트 영역에서 협업을 확대해 나갈 계획이다. 또 세파퓨처리즘(Sepafuturism) 세계관을 기반으로 한 가상 생명체 ‘피어리(Peary)’ 프로젝트 등 자체 IP를 활용한 융합예술 콘텐츠 개발도 지속할 예정이다.