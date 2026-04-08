KT 박윤영 대표, 토탈영업 현장 방문

KT는 박윤영 대표가 고객과 현장 최우선 경영의 일환으로 경기도 군포시에 위치한 KT군포타워의 토탈영업센터를 방문했다고 8일 밝혔다.

박윤영 대표는 취임 직후부터 경영 공백을 최소화하고, 고객 신뢰 회복에 전력을 다하기 위해 네트워크와 설비, 고객 접점 등 현장 경영에 집중하고 있다.

박 대표는 서부광역본부 토탈영업센터에 방문해 고객과 가장 먼저 만나는 접점에서 회사의 성장을 위해 최선을 다해 노력하는 직원들을 격려했다.

토탈영업 현장을 방문한 박윤영 대표.

또 토탈영업 조직의 전문 인력 재배치 현황도 점검했다.

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박 대표는 “현장에서 KT를 대표해 땀 흘리고 계신 모든 임직원들께 존경과 감사를 드린다”며 “여러분의 책임감과 헌신으로 오늘의 KT가 있다”고 말했다.

한편, 박 대표는 지난달 31일 취임 직후 일정으로 경기도 과천에 위치한 ‘KT 네트워크·보안 관제센터’를 방문하고 4일에는 전남과 전북의 서부네트워크운용본부와 서부법인고객본부, KT CS 등 그룹사가 위치한 전남 광주 KT신안타워, KT광주타워에서 첫 번째 지역 일정을 진행했다.