미·이란 2주 휴전에 금값 3% 상승…"아직 불안정한 상태"

도널드 트럼프 미국 대통령과 이란이 2주간의 휴전에 합의했다는 소식이 전해지면서 금 가격이 상승세를 보였다고 블룸버그통신이 7일(현지시간) 보도했다.

이날 금 현물 가격은 온스당 4850달러를 넘어 최대 3.1%까지 상승하며 전날의 1.2% 상승세를 이어갔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 "이란이 호르무즈 해협의 완전하고 즉각적이고 안전한 개방에 동의하는 조건으로 이란에 대한 폭격과 공격을 2주간 중단하기로 했다"고 밝혔다.

사진=픽사베이

이 같은 소식에 국제 유가는 배럴당 100달러 아래로 하락했고, 달러 가치 역시 약세를 보이면서 금값 상승을 견인했다. 같은 날 글로벌 주식시장도 2% 이상 급등했다.

중동 전쟁 발발 이후 금 가격은 주식시장과 유사한 흐름을 보였다. 이는 일부 투자자들이 다른 자산에서 발생한 손실을 보전하기 위해 금을 매도하며 현금을 확보한 때문이다. 따라서 전통적인 안전자산인 금의 매력이 일시적으로 약화된 영향으로 분석된다.

아흐마드 아시리 페퍼스톤 그룹 리서치 전략가는 “금값이 4800달러를 돌파한 것은 완전한 추세 전환이라기보다는 위험 요인에 대한 재평가를 반영한 것”이라며 “시장에서는 장기적인 혼란 가능성을 낮게 보고 있지만, 여전히 이란 사태 이전 수준 대비 상당한 할인 상태에 있다”고 설명했다.

6주째 이어지고 있는 중동 지역 긴장은 에너지 가격 상승과 인플레이션 압력을 키우며 각국 중앙은행의 통화정책에도 영향을 미치고 있다. 채권 거래자들은 미국 연방준비위원회(Fed·연준)가 연말까지 금리를 현재 수준으로 유지할 것으로 예상하고 있으며, 이는 금에는 부담으로 작용할 수 있다.

금 가격은 2월 말 분쟁 발생 이후 약 10% 하락한 상태였으나, 최근의 완만한 반등은 휴전 기대감과 함께 글로벌 경기 둔화 우려가 금리 동결이나 인상을 상쇄할 것이라는 기대에 힘입은 것으로 풀이된다.

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아시리는 "단기적으로 금 가격은 여전히 정치적 상황 변화에 매우 민감하게 반응할 것"이라며, "현재의 휴전은 숨통을 트여주는 계기가 됐지만, 이는 조건부이며 불안정한 상태다. 특히 호르무즈 해협을 중심으로 휴전이 깨질 조짐이 보이면 다시 변동성이 커지고 하락 위험이 커질 가능성이 높다"고 덧붙였다.

싱가포르 시간 8일 오전 8시 2분 기준, 금 현물 가격은 온스당 4849달러로 3% 상승했다. 은 가격은 76.92달러로 5.4% 올랐다. 백금과 팔라듐 가격도 상승했다. 미국 달러화 가치를 나타내는 블룸버그 달러 현물 지수는 0.8% 하락했다.