배민, 비닐봉투 200만 장 무상 지원…소상공인 수급난 대응

배달의민족을 운영하는 우아한형제들이 외식업 소상공인을 대상으로 비닐봉투 200만 장을 무상 지원한다. 최근 유가 상승으로 포장재 수급이 불안해지자 긴급 지원에 나선 것이다.

8일 회사에 따르면 비닐봉투는 배달과 포장에 필수적인 품목이지만, 원유 가격 상승 영향으로 공급이 줄고 가격이 오르면서 일선 식당들의 부담이 커진 상황이다. 일부 업장은 재고 부족이나 비용 증가로 운영에 어려움을 겪고 있다.

우아한형제들은 식자재·배달비품 플랫폼 ‘배민상회’를 통해 사전에 확보한 물량을 소상공인에게 제공할 계획이다. 지원 대상과 방식은 소상공인단체 등과 협의를 거쳐 결정된다.

(사진=우아한형제들)

회사는 앞서 중소벤처기업부 및 관련 단체와 간담회를 통해 포장재 수급 문제를 논의했으며, 이를 바탕으로 이번 지원을 추진했다. 향후에도 협력사와 협의를 이어가며 추가 물량 확보에 나설 방침이다.

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이와 함께 공급 안정화를 위한 조치도 병행한다. 신규 제조사 발굴 등으로 공급처를 다변화하고, 실시간 재고 모니터링과 구매 수량 제한을 통해 특정 품목의 품절과 사재기를 방지한다는 계획이다.

우아한형제들은 포장재뿐 아니라 식자재 전반의 공급도 안정적으로 유지하고 가격 부담을 낮추는 데 주력할 방침이다.