"국산 자율로봇 일본 공략"...마음AI, '진도봇' 선보여

피지컬 AI 선도기업 마음AI(대표 유태준)가 오는 8일부터 10일까지 일본 도쿄에서 열리는 ‘Japan IT Week Spring 2026’에 참가해 자사 자율 로봇 ‘진도봇(JINDO BOT)’를 선보인다.

이번 전시에서 마음AI는 기존의 산업용 순찰 로봇을 넘어, 일본 시장 특성에 맞춰 진도봇을 '미래형 AI 반려 로봇견' 콘셉트로 재해석해 공개한다. '진도봇'은 스스로 환경을 인식하고 판단하며 행동하는 피지컬AI 기반 로봇이다. 사람과의 상호작용을 통해 단순히 기계를 넘어 함께 생활하는 동반자형 로봇으로 확장이 가능하다.

마음AI 진도봇 'Guard' 이미지

특히 음성 기반 대화, 사용자 인식, 상황 반응 기능을 통해 감성적 인터랙션까지 제공할 수 있는 것이 특징이다. 산업 현장에서는 순찰 및 안전 관리 역할을 수행하고, 가정 및 상업 공간에서는 안내, 케어, 커뮤니케이션 기능을 수행하는 등 하나의 플랫폼으로 다양한 역할 확장이 가능하다.

손병희 마음AI 연구소장은 “일본은 기술을 ‘제품’이 아니라 ‘생활 속 존재’로 받아들이는 시장”이라며 “진도봇은 단순히 로봇을 넘어 사람과 함께하는 AI 파트너로 진화할 수 있는 플랫폼이며, 일본 시장에서 그 가능성을 본격 검증할 것”이라고 밝혔다. 김문환 마음AI CTO는 “진도봇은 산업용과 생활형을 동시에 커버할 수 있도록 설계된 Physical AI 플랫폼”이라며 “온디바이스 AI 기반으로 사용자와 실시간 상호작용이 가능하며, 다양한 환경에서 자연스럽게 적응하는 것이 핵심 기술”이라고 말했다.