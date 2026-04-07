[인사] 기후에너지환경부

인사입력 :2026/04/07 10:21

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇과장급 신규보임 ▲태양광 보급추진단 부단장 이주형

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
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