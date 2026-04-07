롯데칠성, 프리바이오틱 소다 ‘해피즈’ 출시

355ml당 식이섬유 2.5g 함유…13일 네이버서 선출시

유통입력 :2026/04/07 10:38

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

롯데칠성음료가 프리바이오틱 소다 ‘해피즈(Happiz)’를 출시하며 기능성 탄산음료 시장 공략에 나선다. 신제품은 제로 슈거·제로 칼로리를 적용하고 식이섬유를 함유한 점이 특징이다.

해피즈는 355ml 캔 기준 식이섬유 2.5g을 담은 프리바이오틱 소다로, 당과 칼로리 부담을 낮춘 제품이다. 자사 특허균주를 활용해 유자·생강·보리·현미·녹차 등 국내산 발효 원료 5종을 사용한 점도 차별 요소다.

제품은 레몬라임, 트로피칼믹스, 팝핑체리 등 3종으로 출시된다. 오는 13일부터 19일까지 네이버 브랜드스토어 ‘신상위크’를 통해 선출시되며, 이후 온라인몰과 대형마트, 편의점 등으로 판매 채널이 확대될 예정이다.

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회사가 출시한 신제품 해피즈 (사진=롯데칠성)

롯데칠성음료는 최근 북미 시장을 중심으로 웰니스 탄산음료 시장 수요가 꾸준히 증가하고 있는 가운데 언제 어디서나 부담 없이 마실 수 있는 새로운 탄산 트렌드를 제시하고자 이번 신제품을 선보이게 됐다고 설명했다.

회사는 브랜드 모델로는 그룹 스트레이 키즈 멤버 필릭스를 선정하고 관련 마케팅을 진행할 계획이다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
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