지그재그, 4주년 기념 '직잭뷰티 페스타' 개최

카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 지그재그가 뷰티 카테고리 출시 4주년을 기념해 오는 20일까지 대규모 할인 행사 '직잭뷰티 페스타'를 개최한다고 7일 밝혔다.

이번 행사는 4주년 감사제 성격에 걸맞게 ▲'에뛰드' ▲'메디힐' ▲'힌스' ▲'오프라' ▲'삐아' ▲'네이밍' 등 K-뷰티 대표 브랜드가 대거 참여한다. 행사 기간 최대 할인율은 91%에 달하며, 지그재그에서만 만날 수 있는 선출시 상품과 단독 구성 상품을 전면에 내세워 차별화된 뷰티 쇼핑 경험을 제공한다.

지그재그는 이번 행사에서 뷰티 크리에이터와의 연합 라이브 방송을 강화한다. 이날 오후 8시 크리에이터 '로즈하'를 시작으로, 13일 오후 8시 '효블리'가 참여하는 라이브 방송 등이 차례로 진행된다. 크리에이터 로즈하가 선택한 '메디힐 더마 토너패드 리필+리필' 구성은 지그재그 단독 혜택으로 제공한다.

(사진=카카오스타일)

또 지그재그는 행사 1주차에는 ▲에뛰드 '딸기가 추구미 라인' ▲에스네이처 '글로우 핏 톤업선' ▲이글립스 '무드 레이어링 치크' ▲모렛 '뷰파인더 섀도우 팔레트' ▲세잔느 '페이스 아이 팔레트 외 2종'을 선출시하며, 2주차에는 ▲네이밍 '올데이 마스터 쿠션' ▲알엑스 '레드 라이스 이노시톨 포어 클래리파잉 딥 클렌저 및 포어 필 세럼' ▲롬앤 '한올 폭스 마스카라 및 한올 아이팟 라이너 신규 컬러' 등을 지그재그 고객에게 가장 먼저 공개한다.

4주년 기념 혜택은 숫자 '4'를 테마로 구성했다. 행사 기간 중 총 4회 지급되는 40% 쿠폰을 포함해, 상품을 400원에 판매하는 선착순 특가, 4만 원 이상 구매 시 선착순 4,000 포인트 증정 등 혜택을 제공한다. 이외에도 24시간 동안 최저가에 판매하는 '뷰티크 특가'와 '한정 수량 특가' 코너를 운영한다.

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고객 참여형 행사로는 매일 10명을 추첨해 '배달의민족 3만 원 상품권'을 증정하는 출석 행사와 '메종 마르지엘라 백', '디올 지갑' 등 명품 아이템을 경품으로 내건 래플 행사를 진행한다.

카카오스타일 관계자는 "이번 직잭뷰티 페스타는 지난 4년간의 성원에 보답하기 위해 역대급 할인율과 단독 신상 라인업을 집약한 행사"라며 "대세 K-뷰티 브랜드를 가장 빠르고 합리적인 가격에 경험할 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.