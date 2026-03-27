지그재그, '2025 서울 인디뷰티쇼' 참가

카카오스타일의 스타일 커머스 플랫폼 지그재그는 이달 28일까지 코엑스 마곡에서 열리는 '2026 서울 인디뷰티쇼'에 참가, 인디 뷰티 브랜드 인큐베이팅에 적극 나선다.

2026 서울 인디뷰티쇼는 독창적인 정체성과 제품력을 지닌 인디 브랜드 발굴부터 성장, 글로벌 판로 확장을 지원하는 비즈니스 행사다. 지그재그는 올해 도입한 '뷰티 브랜드 인큐베이팅 프로그램'의 일환으로 이번 행사에 참여, 유망 뷰티 브랜드의 오프라인 접점 확대와 시장 경쟁력 강화를 지원한다.

지그재그 뷰티관(통합 부스)에서는 전문 MD들이 선정한 뷰티 브랜드 8곳▲얼터너티브스테레오 ▲라곰 ▲입큰 ▲허스텔러 ▲에필로우 ▲언리시아 ▲모렛 ▲민트리의 대표 상품을 선보인다. 색조 브랜드 얼터너티브스테레오의 시그니처인 '슈가 글레이즈'와 '카라멜 글레이즈'부터 베이스 메이크업 브랜드 입큰의 '톤웨어 틴티드 베이스' '버블잼 글로스' 등 브랜드 인기 상품을 한눈에 살펴볼 수 있다.

(사진=카카오스타일)

이외에도 기능성 비건 뷰티 브랜드 에필로우의 '바쿠치올 포어 퍼밍 크림'과 클린뷰티 브랜드 허스텔러의 '니어바이 센티드 밤' 등 대표 상품을 전시해 브랜드 경쟁력을 직관적으로 경험할 수 있도록 했다.

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직잭뷰티는 올해 ‘뷰티 브랜드 인큐베이팅 프로그램’을 도입하고 성장 잠재력을 갖춘 인디 브랜드를 선정해 집중 지원하고 있다. 전문 MD의 밀착 컨설팅을 바탕으로 프로모션 전략 수립부터 마케팅 실행, 글로벌 판로 개척까지 지원해 지속 가능한 성장을 도울 계획이다.

카카오스타일 관계자는 "인디 브랜드를 중심으로 K-뷰티 시장이 빠르게 성장하고 있는 가운데, 직잭뷰티는 단순 입점을 넘어 유망 브랜드 발굴과 실질적인 성장을 지원하는 인큐베이팅 역할을 강화하고 있다"며 "앞으로 온, 오프라인 접점을 지속 확대해 브랜드 경쟁력을 높이고, 플랫폼과 입점사가 함께 성장할 수 있는 환경을 구축해 나갈 것"이라고 말했다.