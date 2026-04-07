홈플러스, ‘쿠팡이츠 퀵커머스’ 전국 47개 점포로 확대

쿠팡 와우 회원 1만 5000원 이상 무료배송 혜택

유통입력 :2026/04/07 09:52

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

홈플러스가 쿠팡이츠를 통해 대형마트 퀵커머스 서비스 매장을 지속 확대하고 있다고 7일 밝혔다.

홈플러스는 지난해 12월 쿠팡이츠와 협업을 시작한 이후 참여 점포를 단계적으로 확대해 왔다. 지난달 31일 강서점, 서부산점, 창원점, 간석점 등 총 8개 점포 신규 입점에 이어, 이날 김포점, 영등포점, 강동점, 전주효자점 등 전국 11개 점포에서 서비스를 추가로 선보인다. 이로써 쿠팡이츠 장보기·쇼핑 내 홈플러스 마트 입점 점포는 총 47개로 늘어났다.

점포 인근 거주 고객이 쿠팡이츠에서 주문하면 신선식품을 비롯해 베이커리, 델리 등 다양한 상품을 배달로 받아볼 수 있다. 서비스는 오전 10시부터 오후 10시까지 운영되며, 쿠팡 와우 회원은 1만 5000원 이상 주문 시 무료배송 혜택을 누릴 수 있다.

홈플러스, 쿠팡이츠 협업 ‘대형마트 퀵커머스’ 전국 47개 점포 확대. (제공=홈플러스)

홈플러스는 2021년부터 홈플러스 익스프레스 자체 즉시배송 서비스 ‘매직나우(매장에서 직접 지금배송)’를 통해 기업형 슈퍼마켓(SSM) 기반 퀵커머스를 운영해왔다.

관련기사

오는 30일까지 쿠팡이츠에서 홈플러스 퀵커머스 첫 주문 고객에 한해 3만원 이상 주문 시 5000원, 4만원 이상 주문 시 7000원, 5만원 이상 주문 시 1만원 할인 쿠폰을 각각 제공한다.

조혜영 홈플러스 온라인마케팅본부장(이사)은 “홈플러스의 압도적인 신선식품 및 델리 경쟁력을 쿠팡이츠의 광범위한 배송망과 결합해 대형마트 쇼핑의 패러다임을 ‘즉시성’ 중심으로 전환하고 있다”며 “자체 서비스인 ‘매직나우’의 노하우를 대형마트 퀵커머스로 확장해 고객들이 언제 어디서든 홈플러스만의 차별화된 가치를 가장 빠르게 경험할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
홈플러스 쿠팡이츠 신선식품 퀵커머스 배송

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

사상 최대 실적 경신한 삼성전자, 메모리 영업익만 50조원 돌파

[국방 AX 거점②] 'AI 허브'로 부상한 판교…군 데이터·실증 한곳에 모인다

신세계 이마트, 오픈AI 손 덥석...신의 한 수일까

고유가 지원금 풀린다는데…이커머스는 ‘한숨’ 왜?

ZDNet Power Center