"배송비 0원"…홈플러스, 설 명절 온라인 장보기 지원

홈플러스가 설 명절을 앞두고 높아지는 장보기 수요를 겨냥해 무료배송 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다.

대형마트 ‘매직배송’은 다음 달 5일부터 11일까지 일주일간, 홈플러스 익스프레스 ‘매직나우’는 다음 달 1일부터 4일, 19일부터 25일까지 2회 진행된다. 2만원 이상 구매 시 무료배송 쿠폰을 지급하며 추가 장바구니 쿠폰도 제공한다.

지난 1~18일 진행된 새해 맞이 무료배송 행사 기간 퀵커머스 ‘매직나우’는 주문 건수가 전월 동기 대비 약 10% 증가하고, 신규 고객이 22% 급증했다.

홈플러스 설 명절 무료배송 이벤트. (제공=홈플러스)

홈플러스 온라인 앱에서는 이벤트에 참여해 포인트와 할인 쿠폰 등 혜택을 받아볼 수 있다. 먼저 출석체크 이벤트는 2월 한 달간 진행되며 출석체크 시 마일리지 10 포인트를 지급한다. 또 4개 카테고리(과일, 과자·쿠키·파이, 아몬드·호두·땅콩, 수입육) 중복 12% 할인 쿠폰을 제공해 기간 내 1회 발급 및 사용할 수 있다.

숫자 복권에서 아이디어를 얻은 ‘홈또 이벤트’도 열린다. 응모 시 ‘홈또 쿠폰’을 받을 수 있으며, 당첨 번호를 모으면 최대 5만 포인트를 지급한다.

관련기사

이 외에도 4만원 이상 구매 시 스탬프를 지급하는 이벤트를 통해 스탬프 개수에 따라 최대 7천 포인트를 지급한다.

조혜영 홈플러스 온라인마케팅본부장(이사)은 “설 연휴를 앞두고 높아지는 물가 걱정을 덜기 위해 무료배송을 비롯한 다채로운 행사를 준비했다”며 “전문 피커가 매장의 신선한 상품을 직접 골라 원하는 시간에 배송하는 홈플러스 온라인만의 강점을 부담 없이 경험해 보시길 바란다”라고 말했다.