이승복 서울대 교수, 한국뇌연구원 제5대 원장으로 취임

이승복 서울대 치의학대학원 교수가 한국뇌연구원(KBRI) 제5대 원장으로 6일 취임했다.

이승복 신임 원장은 서울대학교 미생물학과를 졸업했다. 미국 위스콘신 대학교 매디슨에서 이학박사 학위를 취득한 뇌과학 분야 전문가다. 이후 서울대학교 교수로 재직하며 신경계 발달 및 시냅스 가소성 등 기초 뇌과학을 연구했다.

이승복 한국뇌연구원 제5대 원장.(사진=뇌과학연구원)

대통령 직속 국가과학기술자문회의 자문위원 및 심의위원, 과학기술정보통신부 연구제도혁신기획단 공동단장, 한국과학기술인총연합회 이사 등을 역임했다.

이 신임 원장은 이날 취임사를 통해 “창의적 기초연구 토대 위에 국가적 임무를 수행하는 혁신적 연구 생태계를 조성하겠다”고 강조했다.

경영 비전으로는 ▲기초·원천에서 실용화까지 아우르는 전주기 뇌 연구 체계 확립 ▲국내·외 뇌 연구 역량을 결집하는 융합 허브 구축 ▲뇌 연구 인프라 활용 고도화를 제시했다.

관련기사

이승복 신임 원장은 “실패를 두려워하지 않는 도전적인 기초연구 환경을 지원, 뇌의 신비를 밝히는 한편 국민이 체감할 수 있는 실질적인 연구 성과를 창출할 것"이라고 말했다.

한편 뇌과학연구원은 연임했던 서판길 전 기관장 임기가 2024년 12월16일 만료됐다. 지난 16개월간 기관장 공모와 재공모를 번복하다 이번에 최종 선발, 취임했다.