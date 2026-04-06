엔켐, 프랑스 베르코 경영진 회동…장기 공급 협력 재확인

전해액 전문기업 엔켐(대표 오정강)이 프랑스 최대 배터리 기업 베르코와 전략적 협력을 한층 강화했다.

엔켐은 지난 3일 오정강 대표와 베누아 르마느난 베르코 최고경영자(CEO)와 사무엘 제조 총괄 부사장 등이 참석하는 양사 경영진 미팅을 진행했다고 6일 밝혔다. 이번 만남은 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 방한 일정과 맞물려 추진돼 협력 확대 방안과 전해액 공급 진행 상황을 점검하기 위해 마련됐다.

엔켐은 지난해 12월 11일 프랑스 덩케르크에서 열린 베르코의 첫 기가팩토리 오프닝 행사에 공식 초청을 받아 참석한 바 있다. 이번에는 한국에서 양사 경영진 미팅이 열리며 협력 관계를 다시 확인했다. 양사는 베르코 설립 초기부터 협력을 이어온 만큼 단순한 공급 관계를 넘어 전략적 파트너십을 이어오고 있다는 평가다.

오정강 엔켐 대표(왼쪽), 베르코 CEO 베누아 르마느난이 전략 협력 강화를 위한 미팅을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. (사진=엔켐)

베르코는 프랑스를 대표하는 이차전지 기업으로 르노와 프랑스 국영은행 등이 주주로 참여한 국가 지원 프로젝트다. 현재 8GWh 규모 공장 양산 가동을 준비 중이며 추가 8GWh 투자를 포함해 총 16GWh 생산능력을 계획하고 있다.

엔켐과 베르코는 베르코 설립 초기인 2020년부터 협력을 이어오며 다수의 개발 프로젝트를 진행해 왔다. 양사는 베르코의 첫 양산 제품을 포함해 2024년부터 2035년까지 장기 전해액 공급 계약을 체결한 상태다. 엔켐은 해당 프로젝트에서 전해액 단독 공급사로 참여해 왔으며 관련 발주와 공급도 본격화하고 있다.

공급은 엔켐의 유럽 핵심 생산 거점인 폴란드 브로츠와프 공장에서 이뤄져 왔다. 엔켐은 현재 유럽 내 총 20만톤 규모 전해액 생산능력을 확보하고 있으며 폴란드 13만톤, 헝가리 7만톤 생산 인프라를 기반으로 안정적인 공급 체계를 구축해 왔다. 특히 주요 배터리 고객사 생산거점 인근에 공장을 배치해 물류 효율성과 공급 안정성을 동시에 확보한 점도 경쟁력으로 꼽힌다.

유럽 전기차 시장 성장세도 긍정적이다. 자동차 시장조사업체 자토 다이내믹스에 따르면 2025년 유럽 순수 전기차 등록 대수는 전년 대비 29% 증가했다. 업계에서는 베르코를 비롯한 유럽 배터리 업체와 CATL 등 중국 배터리 업체들의 양산이 본격화되는 2026년부터 시장 확대가 본격화할 것으로 보고 있다.

최근 유럽연합(EU)의 산업가속화법(IAA) 등 공급망 자립 기조가 강화되면서 엔켐의 현지 생산 인프라도 주목받고 있다. 탈중국 공급망 재편이 가속화되는 가운데 엔켐은 폴란드와 헝가리에 생산거점을 확보하고 있다. 글로벌 전해액 기업 가운데 유럽 현지 생산능력 기준으로 최대 규모를 갖춘 기업으로 평가되며, 유럽 시장의 핵심 공급사로 거론된다.

엔켐은 이러한 구조적 이점을 바탕으로 현재 양산 공급 중인 한국 배터리 고객사를 포함해 유럽 내 고객 포트폴리오를 꾸준히 확대해 왔다. 베르코를 시작으로 ACC, SAFT 등 유럽 현지 배터리 제조사와 협력을 넓히는 동시에, 유럽에 생산거점을 구축 중인 글로벌 배터리 기업 프로젝트 수주도 병행하는 다변화 전략을 추진하고 있다.

관련기사

기술 측면에서도 엔켐은 고전압 배터리용 전해액, 실리콘 음극 대응 전해액, ESS용 고안정성 전해액 등 차세대 배터리 환경에 대응하는 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있다. 이를 바탕으로 글로벌 완성차 및 배터리 기업들의 요구에 대응하고 있다는 설명이다.

엔켐 관계자는 "이번 경영진 미팅은 베르코의 배터리 기가팩토리 본격 양산을 앞두고 장기 공급계약을 바탕으로 한 양사 협력 현황을 점검하고 향후 베르코 후속 프로젝트에 대한 공급 및 기술 협력 확대 방안을 논의하기 위해 마련됐다"고 밝혔다. 이어 "유럽 내 공급망 환경 변화에 대응해 안정적인 현지 공급 체계를 기반으로 협력을 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.