폴리마켓, 실종 미군 조종사 생사 베팅 논란

미국 베팅 플랫폼 폴리마켓이 이란 상공에서 실종된 미국 조종사 생사 여부를 베팅 사이트에 게시한 것에 대해 사과했다.

5일 NBC 등에 따르면, 예측 플랫폼 폴리마켓(Polymarket)은 이란 상공에서 격추된 미군 전투기 조종사의 생사 여부에 베팅할 수 있도록 허용한 것에 대해 사과했다.

미 정부 관계자에 따르면, 지난 3일 미국 조종사 2명이 탑승한 F-15E 스트라이크 이글 전투기가 이란 상공에서 격추됐다. 조종사 한 명은 구조됐고 한 명은 실종 상태였다가 지난 5일 구조됐다.

현재 삭제된 베팅 사이트에선 '미국, 조종사 구조 확정?'라는 문구가 게시됐다. 조종사 구조 시점에 베팅할 수 있었으며, 베팅에 참여한 대다수는 지난 4일 구조를 예상했다.

세스 몰튼 미국 민주당 의원 엑스(X) 캡처

이에 대해 세스 몰튼 미국 민주당 의원은 엑스(X)에 글을 올려 "그들은 당신의 이웃, 친구, 가족일 수도 있었다"며 "사람들은 그들이 살아남을지 말지에 내기를 걸고 있다. 정말 역겹다"고 지적했다.

논란이 커지자 폴리마켓은 사과하고 해당 베팅 게시물을 삭제했다.

폴리마켓은 "당사는 해당 베팅 사이트를 즉시 삭제했다. 당사의 공정성 기준에 부합하지 않기 때문"이라고 밝혔다.

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이어 "게시돼선 안되는 사이트였으며, 내부 안전장치를 어떻게 통과했는지 조사하고 있다"고 덧붙였다.

몰튼 의원은 폴리마켓 사과에 대해 "회사의 공정성 기준이 심각하게 부족하다"고 비판하며 다른 전쟁 관련 베팅을 지적했다.