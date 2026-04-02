트럼프 "2~3주간 이란에 대대적 공격...종전 협상도 진행"

도널드 트럼프 미국 대통령은 1일(현지시간) 백악관에서 이란 전쟁 관련 대국민 연설을 통해 “미국의 군사작전 목표는 모두 달성될 것”이라며 “향후 2~3주 동안 미국은 이란에 대대적인 공격을 강행해 석기시대로 돌려놓겠다”고 밝혔다.

이란에 대한 공격은 핵무기 개발 억제와 서방 사회의 안전 유지라는 목표를 거의 달성했다는 자평과 함께 종전 협상을 앞두고 막바지 공격을 퍼붓겠다는 뜻이다.

트럼프 대통령은 “오늘부로 이란의 해군은 사라졌고, 공군은 무력화됐다”며 “이란의 지도자들은 사망했고 역명수비대도 현재부로 무력화됐다”고 말했다.

이어, “(이란의) 드론과 여러 공습 역량, 발사체 등도 타격을 받아 산산조각이 나 남음 게 없다”면서 “이란에서의 임무가 핵심 전략목표 완수에 가까워졌다”고 거듭 강조했다.

도널드 트럼프 대통령 (사진=뉴스1/로이터)

본격적인 이란 공습에 앞서 B2 폭격기로 감행한 핵 개발 시설에 대한 파괴 작전도 성과로 꼽았다.

그는 또 “이란이란 국가의 핵무기 개발은 이스라엘에는 사망선고이며 전세계에 위협이 된다”며 “자국민 4만 5000명을 살상한 정권은 정당화될 수 없다”고 했다.

공습과 폭격의 이유를 자국민에 정당하다는 주장을 하기 위한 발언으로 풀이된다. 전쟁에 따른 유가 상승과 미국의 경제 침체에 대해서는 곧 회복될 것이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 “미국에 18조 달러의 투자가 예정됐고 미국의 3대 지수는 1년 만에 가장 높은 수치이며 셰일가르를 통한 산유국 노력을 기울여 몇백만 배럴의 원유를 수출하며 미국은 사우디아라비아와 러시아보다 많은 원유를 생산하는 최대 산유국에 오르며 유가 안정에 도움이 됐다”고 밝혔다.

이어, “호르무즈 해협을 통해 (미국은) 원유를 수입할 필요가 없다”고 덧붙였다.

호르무즈 해협을 통해 원유를 수입하는 국가에는 자국의 군사력으로 해결해야 한다고 했다.

트럼프 대통령은 “우리는 도움을 줄 의향은 있지만 다른 국가들이 의존하는 수입루트에 대해 자체적으로 해결할 방안 찾아야 한다”며 “용기를 내야 할 것”이라고 압박했다.

2~3주 추가 공격 기간을 제시하며 종전에 이르는 협상 의지도 내비쳤다.

트럼프 대통령은 “새로운 이란 정권이 들어섰는데 훨씬 합리적이고 말이 통하는 지도자와 핵심 목표를 달성하기 위해 타협하겠다”며 “협상에서 좋은 성과를 이루기 위해 협상 카드를 들고 있다”고 밝혔다.

관련기사

그러면서 “손쉬운 작전이나 원유시설을 타격하지 않았다”며 “이같은 협상 카드를 들고 타협에 나설 것이며 이 시설을 타격하면 이란은 종말을 맞게 될 것”이라고 말했다.

그러면서 “위성으로 이란의 움직임을 감시하고 있고 어떤 움직임이라도 포착되면 곧바로 공습과 정밀 타격이 준비됐다”며 “우리는 32일 만에 이란이 더 이상 위협이 될 수 없는 존재로 전락시켰고, 이것은 진정한 투자이며 여러분의 자녀와 후손에 줄 수 있는 큰 선물이었다고 생각한다”고 끝맺었다.