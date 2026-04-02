[미장브리핑] 미·이란 전쟁 종결 기대감↑…트럼프 연설 주목

◇ 1일(현지시간) 미국 증시

▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.48% 상승한 46565.74.

▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.72% 상승한 6575.32.

▲나스닥 지수 전 거래일 대비 1.16% 상승한 21840.947.

(사진=이미지투데이)

▲미국-이란 전쟁 종식 기대감에 투자 심리 반등. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 오전 트루쓰 소셜에 이란 대통령이 미국에 휴전을 요청했다는 글을 게재. 트럼프 대통령은 다만, 호르무즈 해협이 개방되고 자유로우며 안전할 때 휴전 제안을 고려하겠다고 밝혀. 이어 그는 "그때까지 우리는 이란을 완전히 박살내거나, 그들이 말하는 것처럼 석기 시대로 되돌려 놓을 것"이라고 경고. 앞서 지난 31일 백악관에서 미군이 2~3주 안에 이란서 철수할 것으로 예상한다고 밝혀.

▲서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 1.24% 하락한 배럴당 100.12달러에 마감했고, 브렌트유 선물은 2.7% 하락한 배럴당 101.16달러에 마감.

▲이날 미국 동부시간으로 오후 9시(한국시간 다음날 오전 10시) 트럼프 대통령 대국민 연설 예정.

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▲알베르토 무살렘 세인트루이스 연방은행(연은) 총재 경제 상황이 매우 불확실하며 금리 동결해야 한다고 말해. 워싱턴 D.C.에서 열린 미국기업연구소(AEI) 회의에서 무살렘 총재는 "실질 정책금리, 즉 예상 인플레이션을 반영한 명목금리는 최근 에너지 가격 상승 이전에도 이미 중립 범위에 있었고, 이후 더욱 하락했다"고 설명.

그는 "현재 정책금리는 최대 고용과 물가 안정이라는 두 가지 책무에 대한 위험의 균형을 적절하게 유지하고 있으며, 당분간 적절한 수준을 유지할 것으로 보인다"고 덧붙여. 무살렘 총재는 올해 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에는 의결권 없이 참석.