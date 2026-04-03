"K-스타트업 미국시장 진출 지원 새 실험"...더밀크-디엘지 '맞손'

글로벌 비즈니스 인사이트 미디어 더밀크(대표 손재권)와 법무법인 디엘지(대표변호사 조원희·안희철)가 미국시장 진출을 희망하는 K-스타트업을 지원하기 위한 새로운 실험에 나선다.

두 회사는 미국시장 진출 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, K-스타트업을 위한 전략·투자·법률 통합 지원체계를 구축하기로 했다고 3일 밝혔다.

더밀크와 디엘지는 이번 협약에 따라 미디어와 법률이라는 이질적 역량을 하나의 실행 플랫폼으로 통합하는 실험에 나설 예정이다. 기존의 미국 진출 지원 모델이 전략 컨설팅, 법률 자문, 투자 매칭을 각각 별도의 서비스로 제공했다면, 이번 협약은 세 가지를 하나의 패키지로 묶어 진단에서 실행까지 일관된 흐름을 만드는 것을 목표로 한다.

구체적으로 양사는 세 가지 차별화 프로그램을 공동 운영할 계획이다.

첫째, AI 기반 미국 시장 진출 진단 리포트: 더밀크의 실리콘밸리 현장 인텔리전스와 디엘지의 법률·규제 분석이 결합된 맞춤형 진단 서비스로, 지원 기업의 비즈니스 모델·기술·규제 리스크를 AI 도구를 활용해 종합 분석하고 미국 진출 로드맵을 제시한다.

둘째, 실리콘밸리 현장 밀착 지원: 더밀크가 보유한 실리콘밸리 현지 빅테크·VC·스타트업 네트워크를 통해 파트너 미팅과 투자 기회를 직접 연결하고, 디엘지 실리콘밸리 사무소가 현지에서 즉각적인 법률 서포트를 제공하는 동반 지원 체계를 구축한다.

셋째, 더밀크 인텔리전스 플랫폼 연계 홍보: 더밀크의 프리미엄 구독자를 대상으로 한 기업 인텔리전스 리포트를 통해 K-스타트업의 미국 내 브랜드 인지도를 제고하고, 디엘지의 딜 소싱 네트워크와 연계한 투자자 노출 기회를 제공한다.

더밀크는 2019년 실리콘밸리에서 창간한 프리미엄 한국어 테크 인텔리전스 미디어다. 손재권 대표를 중심으로 젠슨 황 엔비디아 CEO, 샘 올트먼 오픈AI CEO 등 빅테크 최고경영자와의인터뷰를 비롯한 현장 밀착 취재를 바탕으로 실리콘밸리와 한국 비즈니스 리더를 잇는 가교 역할을 하고 있다.

조원희 디엘지 대표(왼쪽)와 손재권 더밀크 대표가 미국시장 진출 지원을 위한 협약을 맺고 있다.

법무법인 디엘지는 한국 로펌으로는 최초로 2025년 미국 실리콘밸리에 미국 사무소(대표 이연수 미국변호사)를 설립하고 한국 기업의 미국 시장 진출을 지속적으로 지원해 왔다. 법률 자문 이외 투자 연계, 파트너링 등 K-스타트업의 현지 정착을 지원하기 위한 원스톱 솔루션을 제공해 왔다.

손재권 더밀크 대표는 “우리가 실리콘밸리에서 7년간 쌓아온 현지 네트워크와 인텔리전스 역량에 디엘지의 실행 중심 법률 역량을 결합하면 국내 스타트업이 정보 비대칭과 법적 불확실성이라는 두 가지 가장 큰 장벽을 동시에 넘을 수 있게 된다”고 이번 협약의 의미를 밝혔다. 이어 “이번 협업은 단순히 소개와 자문의 단계를 넘어, 더밀크가 직접 발굴한 현지 파트너와 투자자를 연결하고, 디엘지가 그 계약과 구조를 법적으로 완성하는 방식으로 실제 성과를 만들어내는 전혀 새로운 K-스타트업 미국 진출 모델”이라고 강조했다.

조원희 대표변호사는 “실리콘밸리에서 한국 로펌 최초로 사무소를 연 디엘지가 더밀크와 손을 잡은 것은, 법률 서비스의 한계를 스스로 인정한 동시에 넘어서려는 시도”라며 “법인 설립이나 계약 검토를 해주는 로펌은 많지만, 어떤 시장에 어떤 타이밍에 어떤 파트너와 진입해야 하는지를 실리콘밸리 현장 언어로 알려주는 곳은 없다”고 말했다. 이어 “이번 협약을 통해 K-스타트업이 미국에서 실패하는 가장 큰 이유인 ‘잘못된 시장 진입 타이밍’과 ‘계약·규제 리스크’를 동시에 줄일 수 있을 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

양 기관은 협약의 실질적 실행을 위한 첫 공동 프로그램으로 오는 16일 서울 드림플러스빌딩에서 ‘AI 시대, 실리콘밸리 스타트업 투자 문법이 바뀐다’ 세미나를 공동 개최한다.

이번 세미나는 미국 현지 미디어 더밀크의 시장 인사이트와 디엘지의 법률 전문성을 결합, 국내 스타트업이 북미 시장 진출 과정에서 직면하는 구조적 장벽과 리스크를 구체적으로 짚고 이에 대한 대응 방안을 제시하는 데 초점을 맞췄다. 특히 최근 강화하고 있는 AI 규제 및 데이터 프라이버시 이슈, 현지 법인 설계(Flip 구조), 투자 유치 전략 등 실제 기업이 직면한 핵심 이슈를 중심으로 실무적인 해결 방안을 제시할 예정이다.

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세션은 ▲실리콘밸리 투자 트렌드 변화 ▲미국법인 설립 및 플립(Flip) 구조 설계 전략 ▲미국 VC 관점의 사업모델 및 피칭 전략 ▲AI 규제 및 데이터 컴플라이언스 대응 ▲미국 진출 스타트업 사례 분석 등으로 구성되며, 현지 경험을 보유한 전문가들이 연사로 참여한다.

한편, 더밀크와 디엘지는 이번 협약을 기반으로 미국시장 진출을 준비하는 스타트업 및 기업을 대상으로 한 통합 지원 프로그램을 지속적으로 공동 기획·운영할 예정이다.