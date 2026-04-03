더본코리아 백스비어, 벚꽃 감성 담은 ‘꿀맥주: 핑크 라벨’ 출시

더본코리아 백스비어(대표 백종원)가 벚꽃 개화 시즌을 맞아 봄 분위기를 담은 주류 신메뉴 '꿀맥주: 핑크 라벨'(이하 꿀맥주)을 출시한다고 3일 밝혔다.

꿀맥주는 백스비어의 시그니처 살얼음 생맥주인 ‘빙맥’에 달콤한 풍미와 은은한 꽃향을 더한 주류 신메뉴다.

백스비어만의 레시피로 완성한 이번 메뉴는 첫 모금에서 느껴지는 부드러운 꿀 풍미와 뒤이어 향긋하게 퍼지는 꽃향이 조화를 이루는 것이 특징이다. 벚꽃을 연상시키는 핑크빛 비주얼이 돋보여 보는 즐거움까지 더했다.

관련기사

더본코리아 백스비어, 벚꽃 감성 담은 핑크빛 생맥주 ‘꿀맥주 PINK LABEL’ 출시

백스비어는 이번 꿀맥주 출시와 함께, 맥주와 페어링하기 좋은 안주 신메뉴 ‘통갑오징어구이’도 선보인다. 직화에 통째로 구워낸 갑오징어 특유의 고소한 맛과 쫄깃한 식감이 맥주와 잘 어우러지며, 유자 초장과 유자 어니언 소스를 곁들여 취향에 따라 다채롭게 즐길 수 있다.

백스비어 관계자는 “봄철을 맞아 가볍게 맥주를 즐기려는 고객들이 늘고 있어 봄 감성을 담은 주류 신메뉴를 기획하게 됐다”며 “앞으로도 다양한 주류 메뉴는 물론, 이와 잘 어울리는 안주 메뉴를 함께 선보이며 고객들이 백스비어만의 매력을 경험하실 수 있도록 지속 노력할 것”이라고 말했다.