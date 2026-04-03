크래프톤, '서브노티카2' 얼리액세스 앞두고 전작 75% 할인 판매

크래프톤(대표 김창한)의 언노운 월즈(Unknown Worlds)는 오픈 월드 생존 제작 게임 ‘서브노티카 2(Subnautica 2)’의 얼리 액세스 출시를 앞두고, 전작을 무료로 체험할 수 있는 ‘무료 플레이 위켄드(Free Weekend)’와 시리즈 할인 이벤트를 마련했다고 3일 밝혔다.

이번 이벤트는 ‘서브노티카 2’ 출시를 앞두고 시리즈 경험을 확장하기 위해 마련됐다. 이용자들은 오늘부터 7일까지 스팀(Steam)과 에픽게임즈 스토어(Epic Games Store)에서 서브노티카를 무료로 플레이할 수 있다. 엑스박스(Xbox)에서는 10일부터 13일까지 무료 플레이 이벤트가 진행된다.

이와 함께 시리즈 특별 할인도 진행한다. 스팀에서는 10일까지, 에픽게임즈 스토어에서는 8일까지 ‘서브노티카’와 ‘서브노티카: 빌로우 제로’를 각각 75% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 엑스박스에서는 16일까지 각 시리즈를 50% 할인된 가격에 판매한다.

관련기사

크래프톤, ‘서브노티카 2’ 얼리 액세스 앞두고 전작 무료 체험 및 75% 할인 프로모션.

테드 길(Ted Gill) 언노운 월즈 대표는 “아직 서브노티카의 매혹적인 세계를 경험해 보지 못하셨다면, 이번 기회에 플레이해보시기를 바란다”며 “곧 출시될 서브노티카 2의 얼리 엑세스에도 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.

서브노티카 2는 해양 생존 장르의 지평을 연 ‘서브노티카’ 시리즈의 정식 후속작이다.