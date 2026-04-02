팔로알토, '프리즈마 AIRS 3.0' 출시...에이전틱AI 보호

글로벌 사이버보안 기업 팔로알토네트웍스는 AI 보안 플랫폼 ‘프리즈마 AIRS 3.0(Prisma AIRS 3.0)’을 출시했다고 2일 밝혔다. 에이전틱 AI(Agentic AI) 시대를 겨냥한 제품이다.

'프리즈마 AIRS 3.0'은 기업이 자율적으로 작동하는 AI 에이전트 중심 환경으로 전환하는 흐름에 맞춰, 에이전틱 AI의 전 생애주기를 보호하는 것이 특징이다. 이를 통해 기업은 단순히 AI의 응답을 모니터링하는 수준을 넘어, AI가 실제로 수행하는 작업까지 안전하게 통제하고 승인할 수 있다고 회사는 밝혔다.

AI기반 업무 환경 전환은 섀도우 AI(Shadow AI), 에이전트 정체성 관리, 런타임 보안, 자동화된 거버넌스 등 새로운 보안 과제를 동반한다. 특히 많은 기업이 AI ‘발화’는 확인할 수 있지만, 실제 ‘행동’에 대해서는 가시성이 부족한 상황이다. '프리즈마 AIRS 3.0'은 이러한 격차를 해소하고, 설계 단계부터 실행 단계까지 AI 에이전트를 보호할 수 있는 통합 보안 체계를 제공한다.

아난드 오스왈(Anand Oswal) 팔로알토네트웍스 AI 및 네트워크 보안 부문 총괄 부사장은 “에이전틱 AI는 단순한 대화를 넘어 자율적인 실행으로 확장되며 생산성의 패러다임을 바꾸고 있다”며 “그러나 이러한 변화는 관리되지 않는 에이전트 정체성, 예측 불가능한 런타임 동작 등 새로운 위험을 동반한다. 프리즈마 AIRS 3.0은 에이전틱 AI를 발견·평가·보호할 수 있는 통합 플랫폼을 제공함으로써 기업이 보다 안전하게 AI 기반 환경을 확장할 수 있도록 지원한다”고 말했다.

'프리즈마 AIRS 3.0'은 분산된 개별 보안 솔루션을 하나의 플랫폼으로 통합해 AI 애플리케이션과 자율형 에이전트 전반의 주요 위협과 리스크를 관리할 수 있게 지원한다. 주요 기능은 첫째, AI 에이전트 전수 가시성 확보다. 클라우드, SaaS, 엔드포인트 등 다양한 환경 전반에서 실행되는 AI 에이전트, 모델, 연결 구조를 식별하고 인벤토리화해 기존 보안 도구로 탐지되지 않던 영역까지 가시성을 제공한다.

둘째, 지속적인 AI 에이전트 위험 평가다. 에이전트 구조를 분석하고 취약점을 탐지하는 ‘Agent Artifact Security’와 실제 공격 시나리오를 시뮬레이션하는 ‘AI 레드 팀잉(AI Red Teaming)’을 통해 AI 관련 위험을 사전에 식별하고 대응 정책을 제안한다.

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셋째, 실시간 대규모 AI 보호 및 거버넌스다. ‘AI 에이전트 게이트웨이(AI Agent Gateway)’를 통해 런타임 보안, 에이전트 정체성 관리, 거버넌스, 가시성을 통합적으로 제공하며, 향후 엔드포인트 기반 AI 애플리케이션까지 보호 범위를 확장한다고 설명했다.

팔로알토는 이번 '프리즈마 AIRS 3.0' 출시를 통해 기업이 빠르게 확장되는 AI 에이전트 환경에서도 보안과 생산성을 동시에 확보할 수 있게 지원할 계획이다.