팔로알토, 사이버아크 인수 완료...아이덴티티 보안 강화

글로벌 사이버보안 리더 팔로알토 네트웍스(Palo Alto Networks, 이하 팔로알토)는 사이버아크(CyberArk) 인수를 최종 완료, 아이덴티티 보안을 플랫폼화 전략의 핵심 축으로 확립했다고 12일 밝혔다. 계약 조건에 따라 사이버아크 주주는 보유한 각 보통주에 대해 현금 45달러와 팔로알토 네트웍스 보통주 2.2005주를 지급받는다.

이번 인수를 통해 팔로알토는 인간, 머신, AI 에이전트 등 모든 아이덴티티를 통합적으로 보호할 수 있는 보안 역량을 강화했다고 설명했다.

사이버아크의 아이덴티티 보안 플랫폼은 기업 전반에 걸쳐 모든 유형의 아이덴티티를 보호할 수 있게 설계됐다. 현대 기업 환경에서 핵심 공격 표면으로 부상한 아이덴티티 보안을 강화하는 역할을 수행한다.

AI·클라우드 확산으로 ‘아이덴티티’가 주요 공격 경로로 부상

클라우드, 자동화, AI 확산과 함께 아이덴티티는 현대 기업 보안을 위한 핵심 기반 요소로 자리 잡고 있다. 특히 높은 권한을 가진 인간, 머신, AI 아이덴티티가 지속적으로 증가하면서 공격자들은 계정 탈취 및 과도한 권한을 주요 공격 경로로 활용하고 있다.

현재 머신 아이덴티티는 인간 아이덴티티보다 80배 이상 많으며, 약 75%의 조직이 여전히 과도한 권한 부여 모델을 기반으로 인간 아이덴티티를 관리하고 있는 것으로 나타났다고 팔로알토는 설명했다. 또 약 90% 조직이 이미 아이덴티티 중심 공격(identity-centric breach)을 경험한 것으로 조사됐다.

모든 아이덴티티에 특권 접근 제어 확장…플랫폼 기반 보안 강화

사이버아크 인수를 통해 팔로알토는 기존 일부 관리자 중심의 특권 보안 범위를 넘어 기업 전반의 모든 아이덴티티로 특권 접근 제어를 확대한다. 인간, 머신, AI 아이덴티티 전반에 걸쳐 특권 접근을 관리함으로써 상시 권한을 최소화하고 공격자의 내부 이동(lateral movement)을 제한하며, 아이덴티티 기반 공격 대응 속도를 높일 수 있다.

아이덴티티 중심 보안 제어를 도입한 조직은 자격증명 남용 및 과도한 접근 권한을 사전에 차단함으로써 침해 대응 시간을 최대 80%까지 단축할 수 있다.

사이버아크의 아이덴티티 보안 솔루션은 기존과 동일하게 독립형 플랫폼으로 제공되며, 동시에 팔로알토 보안 생태계와의 통합 작업도 진행 중이다. 기존 고객은 서비스 중단 없이 보다 향상된 복원력, 운영 효율성 및 보안 성과를 경험할 수 있다고 회사는 설명했다.

니케시 아로라(Nikesh Arora) 팔로알토 네트웍스 회장 겸 CEO는 “AI 에이전트 확산은 인간, 머신, AI 에이전트를 포함한 모든 아이덴티티를 보호하는 새로운 보안 패러다임을 요구한다”며 “이번 인수를 통해 고객들은 이제 네트워크 보안 및 보안 운영에서 신뢰해온 동일한 기업을 통해 하이브리드 클라우드 환경 전반의 특권 접근을 통합 관리할 수 있게 될 것”이라고 말했다.

맷 코헨(Matt Cohen) 사이버아크 CEO는 “팔로알토 네트웍스와의 결합은 현대 기업을 위한 새로운 사이버 보안 기준을 제시할 것”이라며 “양사의 기술 결합을 통해 아이덴티티 기반 침해를 효과적으로 차단할 수 있는 강력한 보안 역량을 제공할 것”이라고 밝혔다.

텔아비브 증권거래소(TASE) 이중 상장 추진

팔로알토는 사이버아크의 기술 유산과 이스라엘 글로벌 사이버보안 허브로서의 위상을 기반으로 텔아비브 증권거래소(TASE)에 이중 상장을 추진할 계획이다. TASE에서는 ‘CYBR’ 티커를 사용할 예정이며, 나스닥(NASDAQ)에서는 기존 ‘PANW’ 티커로 계속 거래된다.

이번 상장이 완료될 경우 팔로알토는 시가총액 기준 TASE 최대 상장 기업이 될 전망이다. 또 회사는 실리콘밸리 외 최대 규모인 이스라엘 R&D 센터를 글로벌 AI 시대 보안 혁신의 핵심 거점으로 지속 확대할 계획이다. 팔로알토는 2026 회계연도 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜을 오는 17일 오후 1시 30분(태평양 표준시)에 라이브 웹캐스트로 진행할 예정이다.

한편 팔로알토는 네트워크, 클라우드, 보안 운영, AI 등 다양한 분야에서 AI 기반 통합 보안 솔루션을 제공하고 있다. 세계 7만 개 이상 기업과 조직에 제품을 공급하고 있다. 산하의 위협 연구 기관 ‘유닛 42(Unit 42)’가 유명하다.