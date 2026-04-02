"메모리 쇼크 직격탄"…라즈베리 파이, 주요 제품 가격 줄줄이 인상

전 세계 메모리 가격 상승 여파로 초소형 컴퓨터 ‘라즈베리 파이’ 주요 제품군의 가격이 인상됐다고 더버지 등 외신이 1일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면, 라즈베리 파이 5 16GB의 가격은 100달러(약 15만원) 인상된다. 전체 제품군의 가격 인상 폭은 11.25달러에서 최대 150달러(약 1만7000원~23만원)에 이르는 것으로 전해졌다.

라즈베리파이는 이번 가격 인상의 부담을 완화하기 위해 3GB 램 탑재 라즈베리 파이4도 출시했다. (사진=라즈베리파이 재단)

이번 조치는 지속적인 램 부족 사태에 따른 것으로, 라즈베리 파이는 지난해 12월과 올해 2월에 이어 세 번째로 약 10여 개 제품의 가격을 올렸다. 특히 메모리 가격 급등의 영향으로 4GB 이상 램을 탑재한 모델들이 가장 큰 영향을 받은 것으로 분석된다.

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한편 회사는 가격 인상 부담을 완화하기 위한 대안도 제시했다. 3GB 램을 탑재한 새로운 라즈베리 파이 4를 83.75달러(약 12만 원)에 출시해 소비자 선택지를 넓혔다.

에벤 업튼 최고경영자(CEO)는 공식 블로그를 통해 “이번 가격 인상은 영구적인 조치가 아니다”라며 “현재는 어려운 상황이지만 향후 시장이 안정되면 가격을 다시 낮출 것”이라고 밝혔다. 이어 “그 전까지는 가격 인상의 영향을 최소화하기 위해 가능한 모든 노력을 이어갈 것”이라고 덧붙였다.