코인원, 2025년 영업손실 63억원…전년비 5%↑

매출액 455억원…3% 증가

금융입력 :2026/04/02 13:38    수정: 2026/04/02 13:44

홍하나 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

가상자산 거래소 코인원의 연간 적자폭이 확대됐다. 

2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 코인원의 지난해 연간 매출액은 전년 동기 대비 3% 증가한 약 455억원, 영업손실은 4.7% 확대된 약 63억원으로 집계됐다.

당기순이익은 약 27억원으로 전년 동기 대비 83% 감소했다.

코인원의 지난해 연간 영업손실이 전년 동기 대비 소폭 확대됐다. (사진=코인원)

지난해 연간 영업손실은 영업비용 증가가 견인했다. 영업비용은 전년 동기 대비 2.33% 증가한 약 518억원으로 그 중에서도 광고선전비, 판매촉진비가 큰 폭으로 늘었다.

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관련해 코인원 관계자는 "작년 하반기 가상자산 가격이 하락하면서 평가손실이 컸기때문에 당기순이익이 줄었다"고 설명했다.

한편, 코인원의 지난해 회원 예치금은 전년 동기 대비 25% 감소한 1833억원으로 집계됐다. 

홍하나 기자0626hhn@zdnet.co.kr
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