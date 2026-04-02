‘문화가 있는 날’ 확대했는데...영화할인은 큰 온도차

문화체육관광부(문체부)가 지난 1일부터 ‘문화가 있는 날’을 기존 매달 마지막 수요일에서 매주 수요일로 확대 시행했다. 이번 개편은 마지막 수요일에 집중되던 문화 소비를 생활 리듬 안으로 끌어들여 일상에서 더 자주 문화를 접할 수 있는 생활형 구조로 바꾸겠다는 구상이다.

하지만 실제 영화 할인 운영안은 이용자 기대와는 차이가 있다. CGV, 롯데시네마, 메가박스 등 멀티플렉스 3사는 5월부터 매월 두 번째와 마지막 수요일 오후 5시부터 9시 사이에만 할인을 적용하기로 했다. 기존 월 1회에서 월 2회로 횟수는 늘었지만, ‘매주 수요일 확대’라는 표현만 보고 영화 할인도 주 1회로 넓어질 것이라고 기대했던 관객 입장에서는 기대에 못 미치는 조정이다.

문체부는 시행 전부터 기존 혜택을 단순히 4번 반복하는 방식은 아니라고 선을 그어 왔다. 해명자료를 통해 영화 할인을 월 4회로 늘린다는 소식은 사실과 다르다고 밝히며, 매주 수요일마다 장르와 지역이 다른 기획 프로그램을 선보일 것이라고 설명했다. 정부의 구상은 영화라는 특정 장르에 집중된 문화 향유를 공연과 전시, 지역 축제 등으로 넓히는 데 있기 때문이다.

이처럼 영화 할인 확대 폭이 제한된 배경에는 업계의 현실적인 부담도 깔려 있다. 영화 할인은 정부 보조금 없이 멀티플렉스 3사와 배급사가 비용을 직접 부담하는 구조다. 팬데믹 이후 수익성 악화와 관객 회복 지연을 겪는 상황에서 매주 할인을 시행할 경우 업계 부담이 과도해질 수 있다는 우려가 제기돼 왔다.

그럼에도 대중이 아쉬움을 표하는 이유는 ‘문화가 있는 날=영화 보는 날’이라는 인식이 매우 견고하기 때문이다. 지난 10년 넘게 이어온 제도의 대표 이미지가 사실상 ‘영화 할인’으로 굳어진 상황에서 이를 대체할 만한 강력한 유인책은 아직 충분히 제시되지 못했다는 지적이 나온다.

최휘영 문체부 장관

실제로 온라인 커뮤니티에서는 이번 개편을 두고 ‘확대’보다 ‘영화 혜택 축소’에 가깝다는 반응도 적지 않다. ‘문화가 있는 날’이 매주 수요일로 넓어졌지만 실제 영화 할인은 5월부터 둘째 주와 마지막 주 수요일, 월 2회만 적용되고 가격도 기존 7000원에서 1만원으로 조정됐기 때문이다.

이용자들 사이에서 “운영일은 늘었는데 정작 대표 혜택은 약해졌다”, “월 1회 7000원에 보는 게 월 2회 1만원에 보는 것도 낫다"는 불만도 나온다.

문체부가 애초에 기존 혜택을 단순 반복하는 구조가 아니라고 설명해 왔지만, 대중이 ‘문화가 있는 날’을 사실상 영화 할인 제도로 인식해 온 만큼 체감상 온도차는 쉽게 좁혀지지 않는 모습이다.

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결국 이번 반응은 ‘제도 확대’와 ‘체감 혜택 확대’가 반드시 일치하지 않는다는 점을 보여준다. 문체부가 생활문화 확산이라는 방향을 제시했음에도, 이용자들이 가장 익숙하게 체감해온 대표 혜택은 그 기대에 미치지 못했다.

공연 업계의 한 관계자는 "제도의 의미를 살리려면 영화 할인이 없는 수요일에도 국민이 자연스럽게 문화를 즐길 수 있도록 프로그램 설계와 혜택 구조, 홍보 방식에서 더 정교한 보완이 이뤄져야 할 것으로 보인다"라고 말했다.