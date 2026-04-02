카카오엔터 '베리즈', 배우 김민주 팬 커뮤니티 마련

카카오엔터테인먼트는 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈에 배우 김민주의 공식 팬 커뮤니티를 열었다고 2일 밝혔다.

김민주가 데뷔 후 처음 선보이는 공식 팬 커뮤니티로, 베리즈를 통해 전 세계 팬들과 깊이 있는 소통을 이어갈 예정이다.

김민주는 베리즈를 통해 팬들과의 접점을 넓히고, 밀도 높은 소통을 이어간다. 김민주는 앞으로 베리즈를 통해 배우로서의 모습에 이어 일상 속 인간 김민주의 면모까지 폭넓게 공유하며 팬들과의 교감을 이어갈 예정이다.

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(사진=카카오엔터테인먼트)

정식 오픈에 앞서 만우절 깜짝 기획도 진행됐다. 지난 1일 베리즈에는 '민들레클럽'이라는 이름의 팬 커뮤니티가 깜짝 공개됐고, 하루 동안 '김 회장이 그린 민들레를 찾아라' 행사가 진행됐다. 정답자 중 추첨을 통해 10명에게 '김민주 베리네컷' 사인본을 증정하는 행사였다.

베리즈는 정식 커뮤니티 개소를 기념해 가입 인사 행사도 진행한다. 참여자 중 추첨을 통해 김민주 사인이 담긴 폴라로이드를 증정할 예정이다.