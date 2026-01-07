카카오엔터, 베리즈샵에 ‘아홉’ 공식 MD 스토어 열어

카카오엔터테인먼트는 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈의 팬 스토어 베리즈샵에 ‘아홉(AHOF)’의 공식 MD 스토어를 연다고 7일 밝혔다.

지난해 7월 데뷔한 ‘아홉’은 데뷔 앨범 ‘후 위 아(WHO WE ARE)’로 역대 보이그룹 데뷔 음반 초동 5위, 음악방송 3관왕의 성적을 거뒀다. 이들은 아티스트의 스타일과 콘셉트가 녹아든 맞춤형 팬스토어를 통해 글로벌 팬들에 다양한 경험을 전할 계획이다.

카카오엔터테인먼트는 ‘아홉’의 서사와 세계관을 담은 공식 MD를 직접 기획, 제작해 선보인다. ▲공식 응원봉 ▲멤버별 키링 ▲볼캡 ▲포토카드 홀더 등 약 10여종의 굿즈로, 이날부터는 베리즈샵을 통해 단독으로 구매할 수 있다.

(사진=카카오엔터테인먼트)

아울러 베리즈는 아홉의 베리즈샵 공식 MD 스토어 출시를 기념해 12일까지 공식 MD를 구매하면 추첨을 통해 멤버들의 친필 사인이 담긴 폴라로이드 사진을 증정하는 행사도 진행한다.