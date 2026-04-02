나이키, 턴어라운드 ‘경고등’…주가 15% 급락

나이키가 실적 부진 장기화 조짐을 보이면서 턴어라운드 전략에 경고등이 켜졌다. 연간 매출 감소 전망까지 제시되자 주가도 급락했다.

1일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 엘리엇 힐 나이키 최고경영자(CEO)는 최근 전사 타운홀 미팅에서 “사업을 고치는 이야기만 계속하는 데 지쳤다”며 “이제는 성장과 재미에 집중하고 싶다”고 말했다.

앞서 나이키는 향후 실적 가이던스를 하향 조정했다. 회사는 이번 분기 매출 감소에 이어 연말까지도 하락세가 이어질 것으로 전망했다. 이에 따라 주가는 하루 만에 장중 최대 15% 급락하며 2014년 10월 이후 최저 수준으로 떨어졌다. 사업 부진의 원인으로는 중국 시장 둔화와 컨버스 브랜드 매출 급락이 꼽힌다.

미국 버몬트주에 위치한 나이키 본사. (사진=나이키 홈페이지)

힐 CEO는 투자자 대상 컨퍼런스콜과 관련해 “모든 것이 괜찮다고 말할 수는 없다”며 “이번에는 솔직하게 접근할 필요가 있었다”고 언급했다.

나이키 측은 회사가 매 분기마다 직원들을 소집해 투자자들에게 공유한 내용을 재확인하고 향후 과제에 대해 논의한다고 말했다.

나이키 대변인은 “이번 논의 역시 진전 상황과 보완 과제, 그리고 성장을 회복하기 위한 실행 방안을 점검하는 자리였다”고 설명했다.

힐 CEO는 2024년 10월 취임 이후 스포츠 중심 전략으로의 회귀와 도매 파트너십 복원을 추진해왔다. 전략 전환에도 불구하고 주가는 취임 이후 약 45% 하락했다.

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북미와 러닝 부문 등 일부 영역에서는 개선 조짐이 나타나고 있지만, 전체적으로는 투자자 기대에 미치지 못하고 있다는 지적이다.

실적 부진 속에 재무 부담도 커지고 있다. 매튜 프렌드 최고재무책임자(CFO)는 전사 회의에서 “사업 궤적이 하락세로 접어들고 있다”며 비용 통제 강화를 주문했다. 그는 “필요한 곳에만 지출해야 한다”며 “내부 긴장은 사업이 올바른 방향으로 가고 있지 않다는 신호”라고 강조했다.