나이키, 실적 하락에 직원 복지 줄인다

다시 돌아온 CEO 에리엇 힐, 구조조정 등으로 실적 반등 고심

유통입력 :2025/11/14 09:41

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

글로벌 스포츠 브랜드 나이키가 직원들의 건강을 증진하기 위해 매년 직원들에게 일주일의 추가 휴가를 제공하던 복지 프로그램을 종료했다.

13일(현지시간) 블룸버그 등 외신에 따르면 2021년부터 시작된 나이키의 연례 ‘웰니스 위크’는 매년 8월에 진행됐다. 이로 인해 나이키는 직원들이 휴식을 취할 수 있도록 미국 오리건주 비버튼 본사 운영을 일시 중단하기도 했다.

트레저 하인르 최고인사책임자(CPO)는 이번 주 직원들에게 “이 프로그램은 코로나19 시기 도입된 것이지만, 지금은 회사와 직원들의 업무 방식에 변화가 필요한 중요한 전환의 순간에 와 있다”고 말했다.

미국 버몬트주에 위치한 나이키 본사. (사진=나이키 홈페이지)

그는 “오늘의 상황은 몇 년 전과 매우 다르다”며 “그래서 이러한 변화를 하게 됐다”고 덧붙였다.

‘웰니스 위크’와 같은 복지는 나이키, 스포티파이 등 여러 기업에서 코로나19 팬데믹 기간 동안 미국인들이 봉쇄 조치, 사회적 고립, 감염에 대한 두려움 등으로 어려움을 겪는 상황에서 등장했다.

그러나 팬데믹 상황이 사라지면서 많은 기업들이 이와 같은 정신 건강 프로그램들을 축소해왔다.

또 나이키의 실적이 떨어지면서 이전 수장이었던 엘리엇 힐 최고경영자(CEO)이 지난해 복귀하기도 했다. 그는 다시 CEO 자리에 오른 후 회사 조직과 팀을 재정비하며 구조조정을 진행해왔다. 그는 러닝과 농구 등 핵심 스포츠에 다시 집중해 나이키의 실적 반등을 노리고 있다.

관련기사

하인르 CPO는 “지금은 우리가 일하는 방식, 협업 방식, 팀으로서 운영하는 방식에 있어 지속적인 변화가 필요한 시점”이라며 “우리가 다시 승리할 수 있도록 날카로운 집중력을 가지고 꾸준히 성과를 내야 한다”고 언급했다.

이번 분기 나이키는 매출이 한 자릿수 초반대로 감소할 것으로 내다봤다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
나이키 패션 엘리엇 힐 복지 코로나19 실적 매출 러닝 농구 스포츠 운동

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

한미 3500억 달러 규모 전략적 투자 운용 방안 합의

뉴진스 멤버 전원 항소 포기…'전속계약 유효' 1심 판결 확정

벤츠, 韓에 직판제·亞구매 허브 구축…"세계 최고 고객 경험 선사"

해킹 인질된 핀테크社 "몸값 줄 돈, 보안 연구 기부하겠다"

ZDNet Power Center