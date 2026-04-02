'2026 코디세이 AI 올인원 1기' 연수생 240명 오리엔테이션

재단법인 이노베이션아카데미(학장 김두현)가 주최한 '2026년 코디세이 AI 올인원 제 1기' 입학연수과정 오리엔테이션이 지난 30일 서울시 강남구 개포디지털혁신파크에서 열렸다.

‘코디세이(Codyssey)’는 과학기술정보통신부와 서울특별시, 정보통신기획평가원 지원을 받아 설립한 AI·SW 인재 양성 전문 기관인 이노베이션 아카데미가 자체 개발한 한국형 혁신 AI 인재 양성 교육 플랫폼이다.

이번 '코디세이 AI 올인원' 과정은 올해 1기임에도 AI 전문 인재를 꿈꾸는 926명의 지원자가 몰렸다. 926명 지원자중 입학 연수과정에 참여한 교육생은 240명이다. 이들은 이번달 24일까지 약 4주간의 과정에 참여한다. 이후 150명 내외를 최종 선발, 최대 18개월까지 교육을 한다. 2기는 8월에 모집한다.

이날 행사는 김두현 학장 환영사를 시작으로 '코디세이 AI 올인원 과정' 소개와 교육장 이용 규칙, 장학금 지급 기준 안내가 진행됐다. 코디세이 교육 방식 핵심인 동료학습·동료평가에 대해 상세히 안내했다. 이후 과정 전반에 대한 질의응답을 끝으로 행사를 마무리했다.

코디세이 AI 올인원 제 1기 2026년 입학연수과정 오리엔테이션이 지난 30일 열렸다.

4주간 입학연수과정을 마치면 프로그래밍 기초 역량, 참여 성실도, 협업 및 태도 등을 종합적으로 평가해 '혁신교육과정'에 입학할 최종 150명 내외의 교육생을 선발한다.

혁신교육과정은 ▲AI·SW 기초학습(5월~10월) ▲심화학습(11월~’27년 3월) ▲응용학습 및 파이널 프로젝트(’27년 4월~9월)로 구성됐다. 전체 과정은 최대 18개월이다. 교육생은 개인별 역량과 달성 목표에 따라 학습 기간을 유연하게 조절할 수 있다.

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'코디세이 AI 올인원 과정' 참여 교육생에게는 학습 기간 동안 24시간 개방형 개발 공간(연중무휴)과 회의실, 월 최대 100만 원의 장학금, 상용 AI 도구, 공인 역량평가 응시 기회 등을 지원한다. 또 기업 연계 취업 지원, 프로젝트 인턴십, 맞춤형 취업 컨설팅, 창업 부트캠프 등 다양한 취·창업 프로그램도 제공한다.

김두현 이노베이션아카데미 학장은 “이번 오리엔테이션을 통해 교육생들이 코디세이 학습 시스템을 이해하고 본격적인 여정을 시작할 준비를 마쳤다”며 “입학연수과정 동안 새로운 학습 방식에 적응하고 문제 해결 역량을 키울 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.