필리밀리, 얼굴·두피 쿨링 케어 마사저 2종 출시

뷰티툴 전문 브랜드 ‘필리밀리’가 일상 속 간편하게 열감을 관리할 수 있는 쿨링 마사저 2종을 출시했다고 1일 밝혔다.

필리밀리에서 선보인 신제품은 아침 부기 정돈은 물론 외부 환경으로 인한 피부·두피 열감까지 함께 관리할 수 있도록 설계됐다. 간편하게 사용할 수 있는 쿨링 기능을 적용해 일상 속 루틴 케어에 활용도를 높인 것이 특징이다.

‘쿨링 냉매 마사저(페이스핏)’는 얼굴 라인에 최적화된 곡률 설계를 적용해 눈가, 광대, 턱선 등 부위별로 밀착되는 정교한 쿨링 마사지를 구현한다. 냉기 전달력이 우수한 소재와 대용량 냉매를 내장해 피부에 닿는 즉시 시원한 쿨링감을 제공하며, 열감 케어와 함께 마사지를 통한 얼굴 부기 정돈까지 지원한다.

필리밀리, 쿨링 냉매 마사저(페이스핏) 연출컷

또한 제품 내부 냉매가 순환되는 구조로, 사용 중 온도가 높아지더라도 가볍게 흔들어주면 쿨링 효과가 다시 활성화돼 시원함을 보다 오래 유지할 수 있다. 안정적인 그립감과 적절한 무게 설계로 사용 편의성도 높였다.

함께 선보이는 ‘두피 쿨링 괄사’는 열이 축적되기 쉬운 두피를 빠르게 진정시키는 데 특화된 제품이다. 냉매가 내장된 24개의 알루미늄 냉각 핀이 촘촘하게 배치돼 열을 효과적으로 분산시키며, 사용 즉시 청량한 자극을 전달한다. 핀 끝을 라운드 형태로 마감해 자극은 줄이고 부드러운 사용감을 강화했다.

관련기사

필리밀리는 ‘쿨링 냉매 마사저(페이스핏)’ 출시를 기념해 4월 한 달간 프로모션을 운영한다. 기간 내 다양한 할인 혜택과 더불어, 페이스핏 사용시 함께 활용하기 좋은 식물나라 젤크림 본품을 선착순으로 증정한다.

필리밀리 관계자는 “이번 신제품은 일상 속 반복적으로 쌓이는 열감을 보다 쉽고 효과적으로 관리할 수 있도록 설계됐다”며 “앞으로도 실용성과 사용 경험을 강화한 뷰티툴을 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.