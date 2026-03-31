하이브 첫 비디오 팟캐스트 ‘블러드 다이어리’ 공개...엔하이픈 출연

하이브는 지난 30일 스포티파이 내 공식 비디오 팟캐스트 채널 STAN:A(스탠에이)를 통해 ‘블러드 다이어리(The Blood Diary)’의 예고편을 공개했다. ‘블러드 다이어리’는 STAN:A가 선보이는 첫 프로그램이다.

‘블러드 다이어리’는 뱀파이어로 변모한 엔하이픈 멤버들이 미스터리한 이야기를 들려주고, 서로의 이야기 중 허구를 가려내는 미스터리 추리형 팟캐스트다. 보름달이 뜨는 밤, 영생을 살아 온 뱀파이어들이 모여 수백 년 간 다이어리에 직접 기록해 온 과거의 기이한 사건들을 재현하는 설정이다.

엔하이픈

지난 30일 공개된 예고편은 칠흑 같은 어둠 속, 촛불과 중세 고딕풍의 의자로 연출된 공간에 자리한 엔하이픈 멤버들의 모습에서 시작한다. 예고편에는 본편 1, 2회차 출연진인 정원, 제이, 제이크, 선우가 등장한다. 뱀파이어의 아지트를 연상시키는 공간에서 이들은 각자의 다이어리에 기록해온 미스터리한 이야기를 꺼내며 분위기를 끌어올린다. 실감나는 연기로 이야기를 풀어가던 멤버들은 공간을 감도는 서늘한 기운에 긴장감을 드러낸다. 이어 허구를 이야기한 '블러드 라이어'를 찾는 게임이 시작되며 분위기는 반전된다. 미스터리한 괴담회가 순식간에 치열한 추리 공방전으로 돌변하는 모습은 본편에 대한 기대감을 고조시킨다.

본편은 4월 3일 오후 8시 약 30분 분량으로 첫 선을 보인다. 이후 동일한 시간대에 격주로 순차 공개될 예정이다. 엔하이픈 멤버들은 매회 새로운 조합의 유닛으로 출연한다.

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하이브 미디어 스튜디오는 “뱀파이어의 시선으로 직접 겪은 이야기를 들려주는 스토리텔링 방식과 시청자가 프로그램에 함께 참여하는 듯한 추리 요소를 더해 몰입감을 극대화 했다”며, “K-팝 팬덤 뿐만 아니라 미스터리 추리형 콘텐츠를 좋아하는 시청층까지 사로잡을 수 있도록 매회 흥미로운 에피소드를 선보일 것”이라고 말했다.

비디오 팟캐스트 채널 STAN:A는 하이브가 스포티파이와의 글로벌 콘텐츠 제휴 파트너십을 통해 개설됐다. STAN:A는 무언가를 진심으로 사랑하는 모든 팬들을 위한 이야기를 담는 곳이라는 의미다. 채널의 콘텐츠 기획 및 제작은 하이브 미디어 스튜디오가 맡고, 스포티파이는 콘텐츠의 글로벌 확산을 지원한다. 하이브 미디어 스튜디오는 <블러드 다이어리>를 시작으로, 음악과 문화를 아우르는 다양한 인물들이 출연해 새로운 형식의 비디오 팟캐스트를 지속적으로 선보일 예정이다.