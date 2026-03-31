현대홈쇼핑, 홈쇼핑 전용 '현대카드 에디션2' 리뉴얼 출시

현대홈쇼핑은 현대카드와 함께 자사 전용 신용카드 '현대홈쇼핑 현대카드 에디션2’를 출시했다고 31일 밝혔다. '현대홈쇼핑 현대카드'는 지난 2021년 업계 최초로 출시된 홈쇼핑 전용 신용카드로, 이번에 고객 혜택을 강화한 ‘에디션2’로 리뉴얼 출시한 것이다.

현대홈쇼핑 현대카드 에디션2는 전월 이용 금액이 40만원을 충족하면 결제금액의 7%(월 최대 3만원)를 청구할인해 주고, 국내외 가맹점 이용 시 한도 제한 없이 결제금액의 1%를 현대H몰 적립금으로 적립해준다. 별도의 청구할인이 없던 기존 카드에서 혜택이 대폭 강화됐다.

현대홈쇼핑은 '현대홈쇼핑 현대카드 에디션2’ 출시를 기념해 오는 4월 30일까지 특별 프로모션을 진행한다. 최근 6개월간 현대카드를 이용한 적이 없는 고객이 현대홈쇼핑 현대카드 에디션2로 4만 1000원 이상 결제하면 4만원 할인 쿠폰을, 결제 이력이 있더라도 2만 1000원 이상 결제하는 경우 2만원 할인 쿠폰을 각각 지급한다. 할인 쿠폰은 현대H몰에서 사용할 수 있다.

현대홈쇼핑_현대카드 에디션2

여기에 해당 카드로 현대홈쇼핑에서 결제를 한 고객은 오는 6월 30일까지 멤버십 등급을 '다이아몬드'로 자동 승급해준다. 다이아몬드 등급에게는 매달 할인 쿠폰 지급, H포인트 추가 적립, 현대H몰 내 VIP 전용관 접속 등의 혜택이 제공된다.

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현대홈쇼핑 현대카드 에디션2는 현대H몰 앱을 상징하는 심볼 컬러에 'H몰' 로고를 패턴화한 두 가지 플레이트 중 원하는 디자인을 선택할 수 있다.

현대홈쇼핑 관계자는 "현대홈쇼핑을 이용하는 고객에게 더 큰 혜택을 제공하기 위해 카드 리뉴얼을 진행하게 됐다"며 "앞으로도 고객 수요에 맞는 다양한 프로모션과 혜택을 제공해나갈 것"이라고 밝혔다.