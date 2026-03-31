유니젯, 삼성전기에 렌즈 모듈용 잉크젯 설비 공급

잉크젯 프린팅 업체 유니젯이 삼성전기에 스마트폰 카메라 렌즈 모듈용 잉크젯 설비를 공급했다고 31일 밝다.

유니젯이 삼성전기에 공급한 장비는 '블랙링 패턴' 설비다. 블랙링 패턴은 스마트폰 카메라 모듈 렌즈 가장자리에 불투명한 무광 잉크를 인쇄해 빛 번짐을 막고 화질을 높일 수 있다.

렌즈 모듈을 얇게 만들 때도 유리하다. 렌즈 모듈 내부에서 빛 반사(플레어)와 빛 겹침(고스트)을 막는 필름 등을 무광 잉크로 대체하면 렌즈와 카메라 모듈 두께를 얇게 할 수 있다.

유니젯 설비는 렌즈 모듈에 패턴을 직접 인쇄하기 때문에 공정 효율을 높일 수 있다. 삼성전자가 올해 출시한 갤럭시S26울트라 카메라 모듈에 처음 적용했다.

(자료=유니젯)

유니젯은 최근 시리즈B 투자에서 127억원을 유치했다. 시리즈B 라운드에는 IBK캐피탈·나이스투자파트너스, 산은캐피탈, 대신증권·킹고투자파트너스, 한국투자증권, 스마일게이트인베스트먼트, 신영증권 등이 참여했다.

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유니젯은 127억원을 ▲페로브스카이트 잉크젯 설비 생산 ▲블랙링 패턴 잉크젯 설비 생산 ▲블랙매트릭스(BM) 인쇄 잉크젯 설비 생산 ▲신규 아이템 생산시설 확보 ▲글로벌 마케팅 강화 등에 사용할 예정이다.

유니젯은 "삼성전기 설비 공급과 투자 유치는 잉크젯 프린팅 기술력이 평가장비와 양산장비 모두에서 신뢰도가 높았다는 점을 보여준다"며 "디스플레이와 페로브스카이트 태양전지, 반도체 패키징, 바이오 등 산업으로 응용처를 넓히고 글로벌 잉크젯 솔루션 기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.