비큐AI, 조직개편·핵심 인재 영입 완료…RDP라인 중심 흑자 전환 본격화

비큐AI가 조직개편과 핵심 인재 영입을 통해 글로벌 AI 사업 확대에 나섰다. 수익성 개선과 흑자 전환을 목표로 사업 구조를 재정비하고 RDP라인(RDPLINE) 중심 전략을 본격화한다.

비큐AI는 정기 주주총회를 통해 RDP라인 기반 글로벌 사업 확대 전략과 조직개편, 전문 인력 영입을 완료했다고 31일 밝혔다. 이번 개편은 기존 국내 중심 사업에서 벗어나 글로벌 시장으로 확장하기 위한 조치다.

회사는 기존 영업본부 산하에 있던 AI 조직을 분리해 ‘AI사업본부’를 독립 체제로 전환했다. 이를 통해 사업 기획부터 실행까지 의사결정 속도를 높이고 RDP라인 중심의 전략 집중도를 강화했다. 사업 효율성을 높여 연내 가시적 성과를 도출한다는 계획이다.

(사진=비큐AI)

글로벌 시장 공략을 위한 인재 영입도 병행됐다. 김규태 이사(CDO, CPO)는 제품과 데이터 전략을 총괄한다. 카이스트 AI, 데이터 사이언스 MBA 출신으로 플랫폼 비즈니스 경험을 보유했다. UC 버클리 출신 오승준 실장은 글로벌 B2B, B2G 시장 확장과 고객 대응을 맡는다.

최근 합류한 최재원 부사장(CSO, CFO)은 글로벌 금융과 전략, 재무 분야 경험을 바탕으로 중장기 성장 전략을 지원한다. 회사는 이번 인사를 통해 전략 수립부터 실행까지 이어지는 글로벌 사업 추진 체계를 구축했다.

RDP라인은 삼성전자, LG, SK텔레콤, KT 등 주요 기업을 고객으로 확보하며 AI 학습 데이터 시장에서 입지를 다져왔다. 최근에는 텍스트 중심에서 이미지, 영상 등 멀티모달 데이터로 사업 영역을 확대하고 있다.

이 같은 성과는 2023년 서비스 출시 이후 이어진 인력과 기술 투자에 기반한다. 비큐AI는 AI 솔루션, 미디어, 금융, 검색, 이커머스 등 다양한 산업군으로 협업을 확대하고 있다.

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또한 AI 기본법 시행 등 규제 환경 변화에도 대응하고 있다. 데이터 신뢰성과 투명성, 저작권과 적법성 요구가 높아지는 상황에서 RDPLINE은 데이터 수집부터 활용까지 전 과정의 관리 체계를 강화했다. 글로벌 기준에 맞는 데이터 컴플라이언스 확보에도 나서고 있다.

비큐AI 관계자는 “이번 조직개편과 인재 영입은 글로벌 AI 사업 확장을 위한 기반 구축 단계”라며 “국내에서 검증된 데이터 경쟁력을 바탕으로 올해 말 또는 내년부터 글로벌 시장에서도 의미 있는 성과를 낼 것”이라고 밝혔다.